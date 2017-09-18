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Обладательница "Оскара" сыграла Лару Крофт
19.09.2017 11:42 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 сен — Sputnik. Опубликован первый тизер фильма "Tomb Raider: Лара Крофт" с оскароносной актрисой Алисией Вискандер в главной роли.
Лара Крофт — вымышленный персонаж ряда компьютерных игр, комиксов и фильмов. На большие экраны героиня, которую часто называют "женской версией Индианы Джонса", вновь вернется весной 2018 года.
На этой неделе кинокомпания MGM представила первый тизер нового фильма о Ларе Крофт. Главную роль в картине исполнила шведская актриса Алисия Вискандер, которая получила несколько лет назад "Оскар" за лучшую женскую роль второго плана в фильме "Девушка из Дании".
Также публике был представлен и первый постер фильма "Tomb Raider: Лара Крофт", однако в социальных сетях он вызвал скорее негативные реакции из-за неудачной ретуши и чрезмерно "удлиненной" шеи актрисы.
На большие экраны новая лента о Ларе Крофт выйдет 15 марта 2018 года.
В предыдущих экранизациях игр, которые вышли в начале "нулевых", главную роль исполняла Анджелина Джоли. В прокате ленты не были сверхуспешными, а отзывы на картины были преимущественно негативными.
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Новый фильм о "расхитительнице гробниц" выйдет на экраны 15 марта 2018 года, первый постер вызвал множество негативных отзывов.
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