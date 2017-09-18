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Аргентинский художник, которого задерживали в Минске, дорисует свой мурал возле вокзала
19.09.2017 12:15 — Новости Культуры | Tut.by
Аргентинский художник Франческо Босолетти, который приехал в Минск на международный стрит-арт-пленэр Urban Myths, получил разрешение завершить свою работу. Об этом TUT.BY сообщил организатор пленэра Олег Ларичев.
По словам организатора, Франческо Босолетти получил соответствующее разрешение от Мингорисполкома. Пока разрешение дано устно, но уже оформляются соответствующие документы. В своем посте на фейсбуке Ларичев
Напомним, что аргентинский художник решил
На общественном обсуждении проекта руководитель Центрального района Игорь Бузовский с сожалением
Процесс официального согласования затянулся. Поскольку художника ждал следующий проект в Италии, Босолетти начал рисовать свой проект на стене дома по адресу Рабкоровская, 21, до того, как он был официально согласован с городскими властями. Уточним, что мурал начал создаваться на территории не Центрального, а Октябрьского района. В итоге 18 сентября художника
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Аргентинский художник Франческо Босолетти, который приехал в Минск на международный стрит-арт-пленэр Urban Myths, получил разрешение завершить свою работу. Об этом TUT.BY...
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