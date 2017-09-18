Аргентинский художник, которого задерживали в Минске, дорисует свой мурал возле вокзала

Аргентинский художник Франческо Босолетти, который приехал в Минск на международный стрит-арт-пленэр Urban Myths, получил разрешение завершить свою работу. Об этом TUT.BY сообщил организатор пленэра Олег Ларичев.



Фото: twitter.com/pr0tez

По словам организатора, Франческо Босолетти получил соответствующее разрешение от Мингорисполкома. Пока разрешение дано устно, но уже оформляются соответствующие документы. В своем посте на фейсбуке Ларичев поблагодарил «за героические усилия» администрацию Октябрьского района города Минска и лично Александра Астаповича (заместитель главы Октябрьского района. — Прим. TUT.BY).

Напомним, что аргентинский художник решил нарисовать в Минске мурал в виде живого сердца. Как объяснял Босолетти, в первую очередь оно будет «отсылать нас к стране, которая считается сердцем Европы. Ее девственные леса, природа, сохранившая разнообразие биологических видов, символизируют анатомию органа, с которым связана человеческая жизнь. Корни древних дубов станут артериями, а реки понесут насыщенную кровь по всему телу. Я читал о слуцких поясах, и мне кажется, что ткань, которую ткали белорусские девушки, можно изобразить в виде ткани мощной мышцы, чтобы показать, что традиции живы в сердце каждого белоруса».

На общественном обсуждении проекта руководитель Центрального района Игорь Бузовский с сожалением отметил , что вопрос согласования эскиза остается открытым. И в реальности может получиться так, что работа будет выполнена быстрее, чем ее согласуют в городе.

Процесс официального согласования затянулся. Поскольку художника ждал следующий проект в Италии, Босолетти начал рисовать свой проект на стене дома по адресу Рабкоровская, 21, до того, как он был официально согласован с городскими властями. Уточним, что мурал начал создаваться на территории не Центрального, а Октябрьского района. В итоге 18 сентября художника задержала милиция, которая доставила его в Октябрьское РУВД. После проверки документов Босолетти отпустили.