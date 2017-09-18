МИНСК, 19 сен — Sputnik. Предстоятель Белоруской православной церкви митрополит Минский и Заславский Павел призвал верующих не проявлять агрессию в связи с фильмом "Матильда", а просто игнорировать данную киноленту.

Скандал вокруг фильма Алексея Учителя возник после того, как депутат Государственной думы Наталья Поклонская призвала запретить в прокате фильм "Матильда". Поклонская считает, что фильм оскорбляет чувства православных верующих и память царя Николая Второго.

"Никакой агрессии со стороны верующих не должно быть. Просто не ходите на этот фильм", — заявил в интервью Патриарший экзарх всея Беларуси официальному порталу БПЦ .

По его словам, в настоящее время официальной позиции РПЦ по поводу данного фильма нет. "Этот фильм еще не вышел в прокат, а о нем уже идут дискуссии. Я специально просмотрел несколько видеороликов, которые сегодня доступны в интернете, и у меня сложилось очень неприятное впечатление о фильме", — отметил митрополит Павел.

Он подчеркнул, что ему непонятен замысел фильма "Матильда". "Он разделил наше общество, посеял смуту в сердцах многих людей, вызвал бурю негодования у тех, для кого император Николай Второй — страстотерпец и мученик", — сказал предстоятель БПЦ.

При этом он подчеркнул, что "император Николай Второй — святой, и память о нем священна для всех православных христиан".

По словам митрополита, у него особую горечь и возмущение вызывает то, что показ фильма планируют осуществить осенью 2017 года — в годовщину Октябрьской революции.

Режиссер картины в свою очередь не согласен с мнением о том, что фильм дискредитирует императора Николая Второго.

Фильм "Матильда" рассказывает об отношениях Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Роль русского царя исполнил немецкий актер Ларс Айдингер, Матильду сыграла польская актриса Михалина Ольшанска, мать Николая — Ингеборга Дапкунайте. В фильме также сыграли Евгений Миронов, Сергей Гармаш, Данила Козловский. Планируется, что в прокат "Матильда" должна выйти 26 октября 2017 года.