|
Почему "Матильду" (не) надо смотреть. Наивные вопросы о скандальной картине
19.09.2017 14:20 — Новости Культуры | Tut.by
Глава Белорусской православной церкви митрополит Павел призвал прихожан
Кто такая Матильда?
Прежде всего Матильда Кшесинская (1872−1971) известна как возлюбленная будущего императора Николая II. Их отношения продолжались около двух лет (1892−1894) и прекратились после помолвки наследника престола с Алиссой Гессенской (будущей императрицей Александрой Федоровной). Но Кшесинская известна еще и как талантливая балерина, звезда русского балета начала ХХ века, которая танцевала в труппе Мариинского театра в 1890—1917 годах. В 1911 году она участвовала в знаменитых «Русских сезонах» в Лондоне. Кшесинская известна тем, что прервала гегемонию на русской сцене талантливых иностранок (прежде всего итальянок) и открыла путь к славе многим русским звездам (в том числе и Анне Павловой). После революции Кшесинская эмигрировала, жила в Париже и скончалась, всего немного недожив до своего столетнего юбилея.
Что за скандал с «Матильдой» происходит в России?
Видео:
В конце 2016 года появился официальный трейлер фильма, в который были включены несколько любовно-эротических сцен. После этого против показа картины выступила депутат Государственной Думы России Наталья Поклонская, которая после вхождения Крыма в состав России стала
Поклонская собрала около 100 тысяч подписей против фильма и
В чем наблюдается «оскорбление религиозных чувств»?
Большинство критиков картины еще не видели ее, поскольку фильм не выходил в широкий прокат. Претензии вызывает якобы фривольный показ жизни Николая II, не совместимый с его статусом в глазах православной церкви.
Еще в 2000 году РПЦ причислила Николая II и членов его семьи к лику святых в составе Собора новомучеников и исповедников Российских, явленных и неявленных. Уточним два важных момента. Собор в данном контексте — это церковный праздник в честь святых РПЦ, которые приняли мученическую смерть за Христа или подверглись репрессиям после революции 1917 года. Николай и члены его семьи являются не «святыми» (в классическом понимании этого слова), а «страстотерпцами» — христианскими мучениками, которые страдали во имя Христа. Речь, безусловно, идет о расстреле Романовых в 1918 году. Действие картины происходит задолго до этих событий.
Какова позиция православной церкви?
Российская православная церковь (напомним, что БПЦ подчиняется ей) однозначно не выступила против показа картины. В настоящее время не известно ни одного подобного категоричного заявления. Тем не менее отдельные высокопоставленные иерархи позволили себе высказаться против картины. Так, митрополит Сургутский Павел
Роман с Кшесинской действительно дискредитирует Николая II?
Если называть вещи своими именами, то нет. Романы на стороне были едва ли не у всех российских императоров и императриц. У Екатерины II сменилось едва ли не с десяток фаворитов. Но показ сериалов «Екатерина», «Великая» и «Екатерина. Взлет», которые шли в прайм-тайм в эфире крупнейших российских каналов, не вызвал никакого общественного возмущения. Хотя там личной жизни Екатерины II уделялось не меньшее внимание, чем государственной политике. Император Александр II после смерти законной жены и вовсе сочетался с возлюбленной морганатическим браком.
Пожалуй, лишь два правителя России — Николай II и его отец Александр III могли похвастаться безусловной верностью в браке и позволяли себе романы до него. Правда, судя по описанию фильма, любовные отношения между Николаем и Матильдой продолжались и во время брака будущего императора, образуя «любовный треугольник». То есть тут наблюдается отход от исторической правды. Но все же сложно давать какие-то категоричные оценки, не смотря фильм.
Покажут ли фильм в Беларуси?
Видео:
Из-за скандала с «Матильдой» компания — правообладатель фильма в Беларуси «Гельварс Синема» инициировала просмотр ленты комиссией Минкульта Беларуси, чтобы получить досрочный ответ о возможности выхода фильма в широкий прокат. В комиссию вошли первый заместитель министра культуры Беларуси Ирина Дрига,
Решение о прокате фильма было единогласным.
— Картина богатая, добротная и очень красивая. В ней есть художественный вымысел, но крамолы нет, — так
Поэтому премьера «Матильды» должна
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава Белорусской православной церкви митрополит Павел призвал прихожан не ходить на фильм "Матильда". Почему, казалось бы, рядовой фильм вызвал такие...
|
Архив (Новости Культуры)
Комментарии