Глава Белорусской православной церкви митрополит Павел призвал прихожан не ходить на фильм « Матильда ». Почему, казалось бы, рядовой фильм вызвал такие ожесточенные дискуссии? TUT.BY сформулировал шесть наивных вопросов о картине и попробовал ответить на них.



Кадр из фильма «Матильда»

Кто такая Матильда?

Прежде всего Матильда Кшесинская (1872−1971) известна как возлюбленная будущего императора Николая II. Их отношения продолжались около двух лет (1892−1894) и прекратились после помолвки наследника престола с Алиссой Гессенской (будущей императрицей Александрой Федоровной). Но Кшесинская известна еще и как талантливая балерина, звезда русского балета начала ХХ века, которая танцевала в труппе Мариинского театра в 1890—1917 годах. В 1911 году она участвовала в знаменитых «Русских сезонах» в Лондоне. Кшесинская известна тем, что прервала гегемонию на русской сцене талантливых иностранок (прежде всего итальянок) и открыла путь к славе многим русским звездам (в том числе и Анне Павловой). После революции Кшесинская эмигрировала, жила в Париже и скончалась, всего немного недожив до своего столетнего юбилея.

Что за скандал с «Матильдой» происходит в России?

Видео: Официальные Трейлеры

В конце 2016 года появился официальный трейлер фильма, в который были включены несколько любовно-эротических сцен. После этого против показа картины выступила депутат Государственной Думы России Наталья Поклонская, которая после вхождения Крыма в состав России стала генеральным прокурором полуострова и даже героем онлайн-игр.

Поклонская собрала около 100 тысяч подписей против фильма и направила в российские МВД, Генпрокуратуру и Министерство культуры запрос «о принятии мер по недопущению оскорбления религиозных чувств верующих и осквернения православных святынь сюжетной линией фильма». С того времени в некоторых городах России проходят молитвенные стояния «За веру! За народ и царя!», направленные против выхода фильма. В различных российских городах произошла серия поджогов, которые связывают с выходом фильма. Так, в Петербурге неизвестные бросили бутылки с зажигательной смесью в здание студии «Лендок» режиссера Алексея Учителя. В сентябре 2017 года стало известно, что объединенная сеть кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино» отказалась от показа картины по соображениям безопасности. Кроме того, от показа картины уже отказались в некоторых регионах России (в том числе, в Ингушетии).

В чем наблюдается «оскорбление религиозных чувств»?

Большинство критиков картины еще не видели ее, поскольку фильм не выходил в широкий прокат. Претензии вызывает якобы фривольный показ жизни Николая II, не совместимый с его статусом в глазах православной церкви.

Еще в 2000 году РПЦ причислила Николая II и членов его семьи к лику святых в составе Собора новомучеников и исповедников Российских, явленных и неявленных. Уточним два важных момента. Собор в данном контексте — это церковный праздник в честь святых РПЦ, которые приняли мученическую смерть за Христа или подверглись репрессиям после революции 1917 года. Николай и члены его семьи являются не «святыми» (в классическом понимании этого слова), а «страстотерпцами» — христианскими мучениками, которые страдали во имя Христа. Речь, безусловно, идет о расстреле Романовых в 1918 году. Действие картины происходит задолго до этих событий.

Какова позиция православной церкви?



Кадр из фильма «Матильда»

Российская православная церковь (напомним, что БПЦ подчиняется ей) однозначно не выступила против показа картины. В настоящее время не известно ни одного подобного категоричного заявления. Тем не менее отдельные высокопоставленные иерархи позволили себе высказаться против картины. Так, митрополит Сургутский Павел благословил сбор подписей о запрете производства и проката фильма. Теперь митрополит Павел призвал прихожан не ходить на фильм «Матильда». Уточним, что оба иерарха еще не видели фильма. Как признается Павел, он просмотрел несколько видеороликов, после которых у него сложилось «очень неприятное впечатление о фильме».

Роман с Кшесинской действительно дискредитирует Николая II?

Если называть вещи своими именами, то нет. Романы на стороне были едва ли не у всех российских императоров и императриц. У Екатерины II сменилось едва ли не с десяток фаворитов. Но показ сериалов «Екатерина», «Великая» и «Екатерина. Взлет», которые шли в прайм-тайм в эфире крупнейших российских каналов, не вызвал никакого общественного возмущения. Хотя там личной жизни Екатерины II уделялось не меньшее внимание, чем государственной политике. Император Александр II после смерти законной жены и вовсе сочетался с возлюбленной морганатическим браком.

Пожалуй, лишь два правителя России — Николай II и его отец Александр III могли похвастаться безусловной верностью в браке и позволяли себе романы до него. Правда, судя по описанию фильма, любовные отношения между Николаем и Матильдой продолжались и во время брака будущего императора, образуя «любовный треугольник». То есть тут наблюдается отход от исторической правды. Но все же сложно давать какие-то категоричные оценки, не смотря фильм.

Покажут ли фильм в Беларуси?

Видео: Официальные Трейлеры

Из-за скандала с «Матильдой» компания — правообладатель фильма в Беларуси «Гельварс Синема» инициировала просмотр ленты комиссией Минкульта Беларуси, чтобы получить досрочный ответ о возможности выхода фильма в широкий прокат. В комиссию вошли первый заместитель министра культуры Беларуси Ирина Дрига, недавно назначенный начальник управления по кинематографии Министерства культуры Беларуси Александр Рыдван, представители Минского и областных киновидеопрокатов, директора кинотеатров, руководители отделов лицензирования белорусских телеканалов, представитель церковного духовенства.

Решение о прокате фильма было единогласным.

— Картина богатая, добротная и очень красивая. В ней есть художественный вымысел, но крамолы нет, — так прокомментировали члены комиссии Минкульта свое решение.

Поэтому премьера «Матильды» должна состояться в конце октября согласно расписанию белорусских кинотеатров.