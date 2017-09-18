Водолазы подняли со дна Байкала 92 автомобиля и самолет

В Иркутской области (Россия) спасатели провели масштабную экологическую экспедицию «Хрустальная глубина», во время которой искали и поднимали на сушу затонувшие на большой глубине потенциально опасные крупногабаритные объекты, сообщает сибирский региональный центр МЧС России.



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По словам начальника Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России Семена Белокурова, за 15 лет существования спасательного отряда со дна были подняты 92 автомобиля, 18 лодок и катеров, 6 снегоходов, 2 мотоцикла, трактор, вертолет и даже самолет.

Как отмечают специалисты МЧС, операция по подъему одного автомобиля занимает несколько часов. С помощью телеуправляемого подводного аппарата Falcon и локаторов бокового обзора спасатели обнаруживают на дне транспорт. Затем водолазы закрепляют автомобиль тросом и в его салон помещают мобильные балласты. Специалисты на пожарно-спасательном корабле наполняют балласты сжатым воздухом, после чего образуется «понтон». С помощью специализированной техники и троса наземная группировка МЧС России доставляет автомобиль на берег.

При этом спасатели стараются найти владельцев транспортных средств, чтобы те забрали их для дальнейшей утилизации.