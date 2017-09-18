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Проводится конкурс на разработку талисмана II Европейских игр 2019 года
19.09.2017 12:56 — Новости Культуры | Наша Талачыншчына
Целью конкурса является определение талисмана игр и его наименования. Талисман Евроигр-2019 должен сочетать в себе образ олимпийской церемонии и традиции национального праздника «Купалье», быть объяснимым и понятным болельщикам и зрителям, вызывать положительные ассоциации, соответствовать слогану «Время ярких побед».
Обладатели первых трех призовых мест получат пригласительные билеты на мероприятия II Европейских игр, а также комплекты парадно-спортивной экипировки национальной сборной Беларуси.
Принять участие в конкурсе может любой желающий. Заявки принимаются до 15 ноября 2017 года.
Ознакомиться с положением о проведении конкурса, образцом заполнения заявки на участие в нем по разработке талисмана II Евроигр-2019 можно
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Организаторами данного конкурса выступают Национальный олимпийский комитет страны, Министерство информации Республики Беларусь, фонд «Дирекция II Европейских...
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