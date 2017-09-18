Проводится конкурс на разработку талисмана II Европейских игр 2019 года



Организаторами данного конкурса выступают Национальный олимпийский комитет страны, Министерство информации Республики Беларусь, фонд «Дирекция II Европейских игр 2019 года», Национальная гостелерадиокомпания.

Целью конкурса является определение талисмана игр и его наименования. Талисман Евроигр-2019 должен сочетать в себе образ олимпийской церемонии и традиции национального праздника «Купалье», быть объяснимым и понятным болельщикам и зрителям, вызывать положительные ассоциации, соответствовать слогану «Время ярких побед».

Обладатели первых трех призовых мест получат пригласительные билеты на мероприятия II Европейских игр, а также комплекты парадно-спортивной экипировки национальной сборной Беларуси.

Принять участие в конкурсе может любой желающий. Заявки принимаются до 15 ноября 2017 года.

Ознакомиться с положением о проведении конкурса, образцом заполнения заявки на участие в нем по разработке талисмана II Евроигр-2019 можно здесь .

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