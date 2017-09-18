Усилия дручан нацелены на достижения



День для поездки в ОАО “Друцк-Агро” выдался не совсем удачным — с утра зарядил дождь. Но, прибыв в хозяйство, мы убедились, что дождь работе не помеха. Два трактора выехали готовить поле под осенний сев.

На 13 сентября под озимые культуры было вспахано 474 гектара, или 64 процента к заданию, а это один из лучших показателей в районе. Посеять озимые зерновые предстоит на 540 гектарах. В мастерских механизаторы, пользуясь краткой передышкой, доводили до “ума” посевные агрегаты для осеннего сева.

— Нынче сложно с посевной, сроки уходят. Уборка зерновых затянулась, да и погода нестабильная. На зеленый корм будущего года посеяли 35 гектаров озимой ржи и сурепицы, а озимых зерновых посеяно пока что 26 гектаров из 540, — не скрывал озабоченности главный агроном Антон Фоменко.

Госзаказ по сдаче зерна государству выполнен. Последние семь лет дручане реализуют через ОАО “Белсолод” пивоваренный ячмень. В этом году его урожайность составила 30 центнеров с гектара, что больше прошлогоднего. Всего собрали 560 тонн, из них 246 тонн продали “Белсолоду”.

— Пивоваренный ячмень нас здорово выручает. Выручка составила 86 тысяч рублей. Часть денег взяли авансом на запасные части и ГСМ к весеннему севу. Остальные деньги пошли на выплату зарплаты и погашение налогов за июль. Закроем возвращенными нам долгами и августовскую зарплату, — рассказала главный бухгалтер Тамара Ивановна Голик.

На животноводческом комплексе доярки и скотники в перерыве между дойками убирали уже подготовленные к приему скота помещения. Ремонтные работы велись в арочнике. Главный ветврач Геннадий Петрович Стаховский провел нас к профилакториям для теляток. В построенном в прошлом году профилактории размещаются 35 теляток. В новом помещении, рассчитанном на 30 голов, строительство его завершено несколько дней назад, пока пусто.

— Обратили внимание на нововведение по примеру УП “Рыдомльский”. В стенке каждой клетки имеется по две прорези. Под ними держатели для двух 5-литровых пластмассовых ведер под комбикорм и воду. Очень удобно и для телятниц, и для теляток. В старом профилактории ведро с водой ставилось в кормушки после кормления. Позаимствовали опыт на семинаре. Ежемесячно получаем по 40 — 45 теляток, так что без нового профилактория нам было не обойтись, — пояснил Геннадий Петрович, показывая свои “владения” (на снимке).

Работы у главного ветврача хватает — 1250 голов скота. Из них 552 головы — дойное стадо, 200 голов — телушки предслучного и случного возраста. Они, как и дойные коровы, на круглосуточном выпасе. 200 телят находятся на доращивании. Бычки содержатся на привязи.

— Теплая погода пока позволяет выпасать скот круглосуточно. Травы уже не те, как летом. Подвозим на подкормку зеленую кукурузу. На сегодняшний день удой на корову составляет 11,2 килограмма, а это третий показатель по району. На стойловый период кормов заготовлено достаточно — на 1,32 центнера кормовых единиц на условную голову больше прошлогоднего. Сено качественное, есть грубые корма, сенаж заложен в траншеи. Впереди — заготовка силоса из кукурузы. Прогнозы на урожайность для этого года неплохие. Планируем получить по 250 центнеров с гектара. Всего под кукурузой 230 гектаров. Остатками прошлогодних кормов по весне поделились с другими хозяйствами, как и в предыдущие годы. В основном 1000 тонн силоса реализуем другим хозяйствам, у кого с кормами похуже.

То, что в хозяйстве стараются по всем видам работ не отставать от других, извлекают уроки из упущений, перенимают лучший опыт, делятся с другими и надеются на себя, радует. Дручане понимают, что корма — это молоко, а молоко — это деньги, доходы людей. На это и нацелены усилия.

Мария ХМЕЛЮК.

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