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"Морской котик" на парашюте врезался в стену на глазах у целого стадиона. И остался невредим

19.09.2017 17:23 — Новости Культуры | Tut.by  
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Перед матчем студенческой лиги американского футбола между двумя студенческими командами было решено провести специальную церемонию: доставить флаги университетов и команды по воздуху. За операцию взялась команда парашютистов ВМС США из подразделения «морских котиков». На эту историю обратил внимание medialeaks.ru.

Видео: via GIPHY

Первый десантник приземлился нормально, а вот второй с размаху влетел в северную стену стадиона. Как рассказал представитель команды хозяев, парашютист не пострадал: он самостоятельно покинул стадион и чувствует себя прекрасно.

 
 
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Перед матчем студенческой лиги американского футбола между двумя студенческими командами было решено провести специальную церемонию: доставить флаги...

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