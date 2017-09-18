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"Морской котик" на парашюте врезался в стену на глазах у целого стадиона. И остался невредим
19.09.2017 17:23 — Новости Культуры | Tut.by
Перед матчем студенческой лиги американского футбола между двумя студенческими командами было решено провести специальную церемонию: доставить флаги университетов и команды по воздуху. За операцию взялась команда парашютистов ВМС США из подразделения «морских котиков». На эту историю обратил внимание
Видео:
Первый десантник приземлился нормально, а вот второй с размаху влетел в северную стену стадиона. Как рассказал представитель команды хозяев, парашютист не пострадал: он самостоятельно покинул стадион и чувствует себя прекрасно.
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Перед матчем студенческой лиги американского футбола между двумя студенческими командами было решено провести специальную церемонию: доставить флаги...
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