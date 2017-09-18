Перед матчем студенческой лиги американского футбола между двумя студенческими командами было решено провести специальную церемонию: доставить флаги университетов и команды по воздуху. За операцию взялась команда парашютистов ВМС США из подразделения «морских котиков». На эту историю обратил внимание medialeaks.ru .

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Первый десантник приземлился нормально, а вот второй с размаху влетел в северную стену стадиона. Как рассказал представитель команды хозяев, парашютист не пострадал: он самостоятельно покинул стадион и чувствует себя прекрасно.