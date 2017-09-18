ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Кошмар на свадьбе: шесть женщин случайно пришли в одинаковых платьях

19.09.2017 18:28 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Жительница Сиднея Дебби Сперанца пришла на свадьбу друзей и обнаружила, что в этом же платье пришли еще пять гостий. Женщины не были подружками невесты и не сговаривались — просто они купили один и тот же наряд в одном и том же магазине, пишет «The Daily Telegraph».

Сперанца вспоминает: «Мы с двоюродной сестрой пришли на ресепшн, увидели друг друга в одинаковых платьях и начали смеяться. Но затем зашла еще одна женщина. И еще одна. И еще одна». По ее словам, всего на свадьбе было около 200 человек.

Сперанца не была знакома с оставшимися четырьмя женщинами, пришедшими в таких же платьях (три гостьи были со стороны жениха, три — знакомые невесты). Некоторые из них сначала расстроились, но в итоге все осознали забавность момента. Женщины подружились и даже намекнули подружкам невесты, что готовы их заменить.

У женщин интересовались, был ли инцидент постановочным. «Нас постоянно об этом спрашивали. Нет, это не была постановка, я клянусь. Я знала только одну из этих шести женщин», — рассказала Дебби Сперанца.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Жительница Сиднея Дебби Сперанца пришла на свадьбу друзей и обнаружила, что в этом же платье пришли еще пять гостий. Женщины не были подружками невесты и не...

Комментарии

 
Новости дня
Новости культуры
 
"Морской котик" на парашюте врезался в стену на глазах у целого стадиона. И остался невредим
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика