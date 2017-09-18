Меланью Трамп возмутило ее фото в рекламе хорватских курсов английского языка

В хорватском городе Загреб убрали рекламные щиты с фотографией Меланьи Трамп после угроз юриста, представляющей интересы жены президента США. Об этом сообщает Associated Press .

Рекламный постер в Меланьей Трамп Фото: Antonio Bat / EPA

Рекламу разместила компания, которая оказывает услуги по обучению иностранным языкам. На плакате первая леди стоит перед микрофоном на фоне американского флага. «Только вообразите, как далеко вы пойдете, зная чуточку английского», — написано рядом по-английски.

Словенский юрист Наташа Пирц-Мусар, представляющая интересы Трамп, потребовала немедленно убрать рекламу, в которой незаконно использовался образ жены президента США.

Рекламодатель прервал кампанию и принес извинения. Тем не менее, Пирц-Мусар утверждает, что конфликт еще не исчерпан. Она требует, чтобы извинения опубликовали хорватские и словенские государственные новостные агентства.

Компания утверждает, что реклама оказалась крайне успешной. Из-за конфликта с Трамп о ней рассказали СМИ как в Хорватии, так и в других странах.

Меланья Трамп родилась в 1970 году в словенском городе Ново-Место, который, как и Загреб, тогда входил в состав Югославии. В конце 1980-х будущая первая леди начала модельную карьеру. В 2005 году вышла замуж за 59-летнего предпринимателя Дональда Трампа, с которым познакомилась в 1999 году на Нью-йоркской неделе моды.