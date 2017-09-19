Ярмарка женихов, вонючий творог и танцполы на крышах. Экс-минчанин о жизни в Шанхае

Эксперты расходятся в оценках, можно ли назвать Шанхай с его 24 миллионами жителей самым большим городом планеты. Но Шанхай совершенно точно одна из финансовых столиц мира и главная витрина китайского экономического чуда! Для белоруса Павла Авраменко огромный мегаполис стал домом.



Фото: личный архив

Минчанин оказался в Китае в 2007 году после того, как окончил лингвистический университет по специальности «переводчик китайского языка». Сначала Павел жил в Пекине, однако четыре года назад решил перебраться в более комфортабельный Шанхай. Здесь он работает в индустрии грузовых авиаперевозок, живет с женой-белоруской и двумя дочерьми. В Шанхае с более чистым воздухом, нежели в столице, Паша полюбил бег (прилетал и на недавний Минский полумарафон), благодаря чему отлично познакомился с местной архитектурой. Пожалуй, лучшего гида не найти.

1. Опишите свой город в одном предложении.

Шанхай — самый западный из всех китайских мегаполисов. Местные с давних пор, еще с ХIХ века общаются с англичанами, французами, американцами. Здесь традиционно активно представлен иностранный бизнес. Западное влияние ощущается как в истории, архитектуре, так и в самих людях.

Публикация от ShalLwe (@shallwe0317) Авг 31 2017 в 8:22 PDT

2. Что делает город не похожим на все остальные?

Дух космополитизма как раз и делает Шанхай неповторимым. Здешние китайцы имеют довольно высокий уровень образования, очень многие обучались за границей, немало репатриантов из тех же США. Поэтому общий уровень культуры отличается от остального Китая. В свою очередь это подчеркивает контраст между богатством, к которому китайцы стремятся, и нищетой, которая еще несколько десятков лет назад была повсеместной. Вполне типичной может считаться картина: дедушка в семейных трусах и офисный сотрудник в строгом костюме на фоне шикарного небоскреба, с которым соседствуют полуразваленные трущобы. И все это не вызывает чувства противоречия.

У людей не ощущается зависти, преобладает расслабленный взгляд на вещи. Пусть человек небогат, но занимается своим делом, допустим, ремонтирует велосипеды, — этого вполне достаточно для счастья. Он радуется тому, что живет, что у него есть семья, дети, внуки. А материальный достаток, конечно, важен, но не ставится во главу угла.

Публикация от Ayako (@ayakoinsh) Июн 4 2017 в 8:52 PDT

3. Каким историческим событием гордятся жители города? Почему?

Отдельную дату трудно выделить. История у Шанхая весьма богата, причем не только на радостные события. Если глубоко копать, то большое влияние на развитие города оказали еще Опиумные войны — но тут нет повода для гордости. Шанхайцы очень ценят знаменитых людей, которые здесь жили. Особо почитаем Сунь Ятсен, вдохновитель буржуазной революции 1911 года. А его жена Сунь Цинлин, которая впоследствии присоединилась к коммунистам, была вице-председателем КНР. Она немало хорошего сделала для Шанхая, открыла много школ, детских садов. Люди это помнят.

4. Какое культурное событие жители города ждут каждый год?

В Шанхае практически ежедневно происходит что-нибудь интересное. Отмечу международный кинофестиваль, на котором представлено множество фильмов как из азиатского региона, так и из других концов света. То, что лично мне близко, — Шанхайский марафон. В прошлом году в нем приняло участие 40 тысяч человек. Не стоит забывать про традиционные праздники — китайский Новый год, фестиваль драконьих лодок, праздник середины осени.

Публикация от @geegee1235 Июн 20 2017 в 5:25 PDT

5. Откуда открывается лучший вид на город?

Здесь все просто. Небоскребы, многие из них доступны для посещения — за определенную плату. Самая высокая обзорная площадка в мире — на верхнем этаже Shanghai Tower — располагается на высоте 561 метр. Это на 6 метров выше, чем аналогичная площадка на «Бурж Халифа» (небоскреб в Дубае). Популярностью пользуется и телебашня — возможно, придется постоять в очереди полчаса-час. Там не самая высокая обзорная площадка, зато есть стеклянный пол, что добавляет острых ощущений.

Публикация от Paul Reiffer (@paulreiffer) Сен 13 2016 в 3:58 PDT

6. Три городских места, на фоне которых нужно обязательно сфотографироваться?

Во-первых, вид на небоскребы с набережной Бунд (по-китайски — Вайтань) — если не сфотографируетесь там, вам и не поверят, что вы побывали в Шанхае.

Публикация от Huat Hui Woong (@hd7dvds) Сен 12 2017 в 10:10 PDT

Контрастный вариант — на фоне трущоб (пока их еще не снесли), например, возле остановки метро Laoximen.

Публикация от Kate Pearce (@drates.life) Фев 4 2017 в 12:41 PST

Для нас как русскоязычных есть резон запечатлеть себя рядом с памятником Пушкину.

7. Уникальная городская «фишка», которую можно назвать одним из символов города.

По выходным в одном из центральных парков Шанхая возле People Square проходит уникальная ярмарка — женихов и невест. Приходят родители, располагаются возле дорожек и выкладывают рекламки отпрысков. Допустим, у меня сын такого-то возраста, профессия водитель, зарабатывает столько-то, есть квартира, машина — в общем, все основные параметры описываются. И родители ходят между рядов, оценивают предложения и проводят переговоры на предмет будущего детей, у которых либо нет желания знакомиться, либо им некогда.

Публикация от @dead_parrot Апр 26 2016 в 11:08 PDT

8. Музей, который обязательно нужно посетить, и экспонат, который нужно увидеть.

В первую очередь Шанхайский музей, где, помимо китайских реликвий, демонстрируются различные экспозиции из других стран. Напротив него на центральной площади находится музей градостроения, где как раз можно увидеть, как Запад повлиял на архитектуру мегаполиса и как менялся последний за ХХ век. Там же находится большой макет Шанхая — пожалуй, самый любопытный экспонат. В городе также множество познавательных мест для детей — например, музей стекла или музей шоколада.

Публикация от Ana Moya (@anajgmoya) Авг 24 2017 в 12:03 PDT

9. Знаменитый памятник, которому нужно что-нибудь потереть на удачу. Или фонтан, в который все бросают монетку.

Одна из главных достопримечательностей Шанхая — пагода Лунхуа и храм, в котором она находится. Это, наверное, самое древнее сооружение в Шанхае. Буддистский храм был возведен в 242 году в эпоху троецарствия. Конечно, потом он много раз разрушался и перестраивался. Но считается, что самой пагоде тысяча лет. Поэтому внутрь нее никого не пускают. Однако вокруг ходить можно. И одна из любопытных вещей в храме — гигантский колокол весом почти в семь тонн. Согласно легенде, он приносит удачу тем, кто пробьет в него трижды.

Публикация от 蛍HOTARU (@hotarucosplay) Авг 24 2015 в 3:51 PDT

10. Лучший городской стрит-арт

Недалеко от станции метро «Jiangning lu» на 13-й линии находится портал, который называется М50. В помещении заброшенной фабрики располагаются множество мини-галерей современного искусства. А напротив — длинный бетонный забор, где как раз и отводят душу любители стрит-арта.

Публикация от Sierra Dehghan (@sdehghan) Фев 7 2017 в 9:24 PST

11. Самое популярное место для отдыха и развлечений?

В прошлом году открылся Диснейленд и с ходу стал самым популярным в Шанхае местом для отдыха. Во время школьных каникул очередь на аттракционы доходит до трех часов! По случаю семейного похода в Диснейленд мы скачали специальное приложение, которое в реальном времени показывает, в каком месте сколько ждать.

Публикация от Sabina Glowiak (@sabinaglowiak_) Сен 12 2017 в 10:26 PDT

12. В какой район города лучше не ходить туристам и почему?

В Китае уровень преступности невысок. А Шанхай и вовсе который год подряд лидирует в списке самых безопасных городов страны. Поэтому в любое время дня и ночи, в центре или пригороде можно чувствовать себя спокойно.

13. Хитрости экономной жизни, которые знают только местные.

Если вы желаете жить максимально экономно, то неплохо бы отказаться от прежних гастрономических привычек или по крайней мере взять их под контроль. Проще говоря — начать жить и питаться, как китайцы. Потому что если вы захотите черного хлеба, творога, сыра, то все это можно найти — но придется раскошелиться.

Кроме того, китайцы активно пользуются всевозможными местными мобильными приложениями. Например, можно взять в аренду велосипед или даже машину. А заказать еду через телефонный сервис порой оказывается дешевле, даже с учетом доставки, чем съесть то же самое в соответствующем ресторане. Многие вещи, одежду местные также приобретают посредством телефона через интернет-магазин таобао.

Публикация от Shawn Kregan (@shawnkregan) Сен 2 2017 в 1:52 PDT

14. Расскажите, какое место или что в городе напоминает вам Беларусь и чем.

Когда едешь на машине вдоль одной из скоростных трасс, на крышах зданий есть мозаика, которая сильно напоминает орнамент на старых высотках возле метро «Восток» в Минске.

15. Местное блюдо, которое обязательно нужно попробовать.

В Китае множество всевозможных кухонь. Есть семь основных систем, выделенных по географическому признаку. Но Шанхай не входит ни в одну из них. Поэтому здесь нет чего-то аутентичного, зато представлены самые разные блюда. Конечно, наиболее велико влияние соседних провинций Чжэцзян и Цзянсу. А самое популярное блюдо — пожалуй, «сяолунбао». Это небольшие пельмени в тонком тесте, приготовленные на пару, с начинкой из мяса и бульона, бульон должен присутствовать обязательно — иначе это будет другое блюдо.

Публикация от Food, Fashion, Love (@flora0411) Сен 12 2017 в 9:02 PDT

Еще для Шанхая характерна выпечка. Бисквиты, песочное, слоеное тесто. Это опять же влияние Европы. Нигде больше в Китае не найдете столько сладкой выпечки.

16. Популярный местный уличный фастфуд.

В Китае весьма распространены мелкие кафешки. И большую их часть вполне можно отнести к уличному фастфуду. Впрочем, Шанхай постепенно «причесывается», и со временем уличных торговцев становится меньше, а респектабельных ресторанов все больше. Однако почти в любом месте города вы быстро найдете пельмени, шашлычки, жареное или даже вонючее тофу (одна из форм ферментированного тофу — соевого творога). Последнее блюдо неспроста так называется и потребует смелости у неподготовленного носа. Но кто сумеет как следует распробовать вонючее тофу, тот оценит его уникальный вкус — можно провести аналогию с французским сыром с плесенью.

Публикация от Kang Xing (@kx0417) Дек 11 2015 в 7:54 PST

17. Три места, где можно недорого поесть.

«Canton8» — самый дешевый в мире ресторан с двумя звездами мишлен. Можно заказать ланч за 7 долларов.

Публикация от Truly McCoy (@truly_mccoy) Ноя 30 2016 в 5:37 PST

«Xiaoyang's dumplings». Сетевые пельменные, где подают жареные пельмени с мясом, креветками или овощами. Популярны среди туристов и местных жителей.

Любое заведение из серии «Lanzhou lamian» (lamian — это лапша, которую тянут руками, она же рамен). Можно плотно поесть за 2,5−3 доллара.

18. Лучшее место для танцев.

Люди постарше танцуют в парках. Если часиков в 8 вечера выйти в любой парк, то легко натолкнуться на группу бабушек и дедушек. Причем они либо организованно разучивают определенный групповой танец, либо это площадка, где люди разбиваются на пары и танцуют танго, вальс или что-то более традиционное китайское. Ну а молодежь ходит в ночные клубы. На набережной Бунд в старой, западной части города есть клубы, где танцполы располагаются прямо на крышах или террасах, откуда опять же открывается замечательный вид на небоскребы.

19. Куда пойти на шопинг?

Главная шопинг-улица — это Nanjing Road. Причем если ее восточная часть — это по большей части сувениры и бюджетные вещи, то в западной части сосредоточен люксовый сегмент.

20. Куда пойти встречать рассвет?

Опять же на набережную Бунд. Бегая по утрам, стараюсь туда заглядывать. Глазам открывается приятная картина просыпающегося города. Дополняют ее люди, в основном пожилые, которые уже в 6 утра занимаются ушу и другими видами гимнастики.

Публикация от Ayako (@ayakoinsh) Апр 29 2016 в 7:28 PDT

21. Что привезти друзьям в качестве сувенира?

Как правило, туристы покупают в Китае всевозможные фигурки, приносящие удачу. Хотя шанхаец, скорее, предложит просто магнитик. Можно взять с собой сладости, например, ананасовые пирожные.

Публикация от Harshanty (@hkaloko) Мар 25 2017 в 1:59 PDT

22. Самый интересный Instagram-аккаунт и ссылки, по которым можно следить за культурной жизнью города.

В Китае заблокирован инстаграм, равно как и фейсбук, ютьюб, твиттер, поэтому эти ресурсы не годятся для того, чтобы за чем-либо следить в Шанхае. В Китае все пользуются социальной сетью «вичат». Там множество разнообразных сообществ, в том числе русскоязычных и англоязычных. Можно найти одну или множество групп (например, «любители джаза», или «мамы Шанхая») и отслеживать интересные мероприятия.

23. Как бюджетно добраться из Минска?

Велосипед тут, к сожалению, не изобретешь. Самый комфортабельный вариант — рейс «Аэрофлотом» с пересадкой в Москве стоимостью около 600 долларов туда-обратно. Ну а если кровь из носу надо дешевле, то следует заранее отслеживать билеты. Тогда вполне можно попасть на какую-нибудь скидку и заплатить за полет в обе стороны 200−300 долларов. Необязательно это будет самолет Минск — Шанхай. Может быть и Питер — Пекин, или же Киев — Урумчи. И затем уже внутренним рейсом или же по железной дороге добираться до Шанхая.

Публикация от PREETI GHOSH (@ghoshpreeti23) Янв 26 2017 в 6:23 PST

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