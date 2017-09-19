Старший брат и бывший сообщник наркобарона Пабло Эскобара Роберто Эскобар Гавирия, посоветовал компании Netflix нанять киллеров для охраны съемочной группы. Так он прокомментировал убийство ассистента продюсера американского сериала «Нарко». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Роберто Эскобар Гавирия, старший брат и бывший сообщник наркобарона Пабло Эскобара. Фото: PR NEWSWIRE / Excobar, Inc.

Брат наркобарона зарегистрировал имена всех лидеров Медельинского картеля как торговые марки и требует отчислений от кинематографистов. В частности от Netflix Гавирия надеется получить 1 миллиард долларов за использование имени Эскобара в сериале «Нарко».

«Если мы не получим денег, то закроем их маленькое шоу», — пообещал он.

При этом брат Пабло Эскобара подчеркнул, что выступает против съемок в Колумбии фильмов о нем или его брате.

«Я не хочу, чтобы Netflix или любая другая кинопроизводственная компания снимали фильмы в Медельине или Колумбии, которые касаются меня или моего брата Пабло без разрешения Escobar Inc. Это очень опасно. Особенно без нашего благословения. Это моя страна», — заявил Гавирия.

Ассистент продюсера 37-летний Карлос Муньос Портал был застрелен неизвестными 16 сентября. Тело с несколькими пулевыми отверстиями нашли в машине на дороге в штате Мехико, рядом с границей со штатом Идальго. Работа Портала заключалась в поиске локаций для съемок четвертого сезона сериала.