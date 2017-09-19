В женской тюрьме открыли ресторан и разрешили работать там заключенным

При одной из женских тюрем Колумбии, расположенной в портовом городе Картахена, открылся ресторан. Под руководством первоклассных шеф-поваров блюда готовят и подают местные заключенные, сообщается в сюжете канала NTD .

Видео: NTDRussian

Обучение у профессионалов прошли 170 заключенных. Но только 20 из них допустили к работе на кухне и в зале официантками. «Цель проекта — дать этим людям второй шанс, — говорит менеджер ресторана Лус Адриана Диас. — Кроме того, нам важно, чтобы посетители преодолели психологический барьер и перестали видеть в заключенных только преступников»

Кроме кулинарного искусства заключенных учат игре в театре, кулинарному делу и выращиванию фруктов. Всего обучение в разных сферах прошли 4 тысячи заключенных в 25 тюрьмах Колумбии.