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"Горячая и одинокая ищет сексуального монтера!". Девушка решила вернуть электричество после урагана

20.09.2017 13:17 — Новости Культуры | Tut.by  
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После урагана «Ирма» во многих домах Флориды пропало электричество. Но 37-летняя Кинси Лей придумала выход из ситуации: она написала, что ищет сексуального монтера и поделилась соотвутствующим объявлением, пишет Yahoo News.

Кинси установили перед своим домом знак, на котором было написано: «Горячая одинокая девушка ищет сексуального монтера, который бы зажег ее жизнь».

Пост женщины в фейсбуке набрал больше тысячи репостов, и уже на следующий день около ее дома стояло три грузовика, готовых помочь. Двое монтеров, которые помогли Кинси, сфотографировались около ее знака и оставили на нем послание: «Электричество снова работает благодаря твоим друзьям-монтерам».

За несколько дней до урагана Кинси перенесла трансплантацию поджелудочной железы и почки, которых она получила от погибшего 15-летнего мальчика. Родители ребенка разрешили после смерти пересадить его органы другим людям и таким образом спасли еще пять жизней.

«Я так рада, что это фото стало вирусным и дало мне возможность рассказать о том, как важно быть донором органов!», — написала Кинси.

 
 
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После урагана "Ирма" во многих домах Флориды пропало электричество. Но 37-летняя Кинси Лей придумала выход из ситуации: она написала, что ищет сексуального монтера и...

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