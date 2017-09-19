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В зоопарке траур: пожилой пингвин потерял любимую картонную девушку
20.09.2017 15:25 — Новости Культуры | Tut.by
Пожилому пингвину Гумбольдта из зоопарка японского Миясиро второй раз разбили сердце. Сначала его бросила пингвиниха, а теперь он потерял другую любовь — девушку-аниме, установленную в его вольере, сообщает
20-летний Грейп прожил более десяти лет с самкой по кличке Мидори, но некоторое время назад она оставила его ради более молодого соперника, живущего в том же вольере. После этого Грейп стал
Чувства вернулись к Грейпу, когда он влюбился в картонную Хулулу. Это девочка-пингвин из популярной медиафраншизы Kemono Friends. Сотрудники зоопарка считали Грейпа «поклонником» Хулулу: он много времени проводил рядом с ней, подолгу смотрел на нее. В пингвиньем мире это знак обожания и преданности.
Но из-за тайфуна работники зоопарка убрали из вольера фигуру, которую мог бы снести ураган. Вернут ли пингвину его любимую Хулулу после того, как стихия успокоится, не сообщается.
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Пожилому пингвину Гумбольдта из зоопарка японского Миясиро второй раз разбили сердце. Сначала его бросила пингвиниха, а теперь он потерял другую любовь -...
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