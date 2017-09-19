Жительнице Толочина за невыполнение родительских обязанностей грозит тюремный срок



Одной из острейших социально-экономических и психолого-педагогических проблем современного общества является проблема социального сиротства. 90% детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, — это сироты при живых родителях, бросивших детей или лишенных родительских прав.

Декрет №18 обязывает таких родителей возмещать средства, затраченные государством на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении. Каждый родитель, которому присваивается статус обязанного лица, должен ежемесячно выплачивать установленную сумму, которую государство тратит на содержание их детей. Для этого им предоставляется работа, которую они обязаны выполнять, не допускать прогулов. Но многие из них продолжают вести разгульную жизнь, не задумываясь о последствиях уклонения от возложенных на них обязанностей. В случае совершения прогула обязанным лицом применяется мера административного воздействия в виде ареста сроком до 15 суток. Когда количество прогулов превышает критический минимум, а это более 10 прогулов в течение 3-х месяцев, тогда применяются нормы Уголовного кодекса, и после рассмотрения уголовного дела в суде обязанное лицо направляется в места лишения свободы.

К лицам, которые были ранее судимы за данное преступление, применяется санкция ч. 3 ст. 174 Уголовного кодекса Республики Беларусь, предусматривающая наказание на срок до 2-х лет лишения свободы. По решению суда многие оказываются в местах лишения свободы, чтобы там подумать о своем месте в жизни и о своих обязанностях по отношению к родным детям.

В мае 2017 года к лишению свободы сроком на 1 год 3 месяца была осуждена 52-летняя жительница пос. Нарцизово, которая ранее осуждалась за уклонение от выполнения родительских обязанностей.

Не стала исключением из правила и история жительницы Толочина, которая с 2006 года стала обязанным лицом. Ребенок был устроен в приемную семью, где он воспитывается и сейчас, а мамой ему стала другая женщина, которая любит и заботится о нем.

Женщина была вынуждена устроиться на работу и платить алименты на содержание сына, но проработала она недолго, снова позвала веселая жизнь и друзья-товарищи. За допущенные прогулы пришлось отвечать по закону и отправиться в места не столь отдаленные. После отбытия наказания нашлась новая работа, которая позволяла трудиться и выполнять возложенные государством родительские обязанности, но тяга к алкоголю и приключениям преодолела все ее благие намерения и любовь к сыну. Опять она допустила прогулы. И снова Толочинским РОСК было возбуждено уголовное дело, по результатам рассмотрения которого в суде женщине повторно грозит тюремный срок.

Сами собой напрашиваются выводы о человеческих качествах этой горе-мамаши. Что нужно еще, чтобы она задумалась и остановилась!? Вряд ли ее сын простит ей когда-нибудь то, что она его бросила и не хотела даже материально обеспечивать, а спокойной старости и банального «стакана воды» у нее не будет. Хотелось бы, чтобы эта история стала поучительной для тех, кто больше думает о пьянках-гулянках, чем о своих детях.

Виталий АГЕЕНКО,

старший следователь Толочинского РОСК.

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