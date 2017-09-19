Шестерка лучших: в Толочинском районе в животноводстве есть на кого равняться



Райком профсоюза работников АПК подвел итоги соревнования среди операторов машинного доения за август.

Лучшими доярками, занявшими первые места, стали Елена Михайловна Пирожник — она надоила по 475 килограммов молока на корову, и молодая доярка Оксана Александровна Астапович. Ее результат — 500 килограммов на корову — признан лучшим в районе. Обе они работают на ферме бригады №5 ОАО “Корольки”. Хозяйство в течение ряда лет со значительным отрывом от других сельхозпредприятий удерживает лидирующие позиции по производству и продаже молока государству.

Соревнование за второе и третье места развернулось между операторами машинного доения Анжеликой Ивановной Филинковой из ОАО “Толочинский райагросервис” (445 килограммов) и Еленой Владимировной Князьковой из ОАО “Обольцы” (443 килограмма).

Тамара Сергеевна Гилимович, доярка МТФ “Райцы” УП “Племзавод “Реконструктор”, которая лидировала в мае, на этот раз заняла четвертое место, надоив 405 килограммов молока на корову.

Замыкает шестерку лучших Надежда Александровна Альшевская из ОАО “Друцк-Агро”. Ее результат — 393 килограмма.

Стремиться стать лучшей — это по силам каждой доярке.

Успехов вам в вашем почетном труде!

Татьяна ПИЛЬЩИКОВА,

председатель РК профсоюза работников АПК.

Мария ХМЕЛЮК.

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