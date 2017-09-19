﻿ Шестерка лучших: в Толочинском районе в животноводстве есть на кого равняться. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Шестерка лучших: в Толочинском районе в животноводстве есть на кого равняться

20.09.2017 11:17 — Новости Культуры | Наша Талачыншчына  
Размер текста:
A
A
A

Шестерка лучших: в Толочинском районе в животноводстве есть на кого равняться
Райком профсоюза работников АПК подвел итоги соревнования среди операторов машинного доения за август.

Лучшими доярками, занявшими первые места, стали Елена Михайловна Пирожник — она надоила по 475 килограммов молока на корову, и молодая доярка Оксана Александровна Астапович. Ее результат — 500 килограммов на корову — признан лучшим в районе. Обе  они работают на ферме бригады №5 ОАО “Корольки”. Хозяйство в течение ряда лет  со значительным отрывом от других сельхозпредприятий  удерживает лидирующие позиции по производству и продаже молока государству.

Соревнование за второе и третье места развернулось между операторами машинного доения Анжеликой Ивановной Филинковой из ОАО “Толочинский райагросервис” (445 килограммов) и Еленой Владимировной Князьковой из ОАО “Обольцы” (443 килограмма).

Тамара Сергеевна Гилимович, доярка МТФ “Райцы”  УП “Племзавод “Реконструктор”, которая лидировала в мае, на этот раз заняла четвертое место, надоив 405 килограммов молока на корову.

Замыкает шестерку лучших Надежда Александровна Альшевская из ОАО “Друцк-Агро”. Ее результат — 393 килограмма.

Стремиться стать лучшей — это по силам каждой доярке.

Успехов вам в вашем почетном труде!

Татьяна ПИЛЬЩИКОВА,
председатель РК профсоюза работников АПК.
Мария ХМЕЛЮК.

Все новости

Другие статьи рубрики

 
 
Ссылка на источник 6
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Райком профсоюза работников АПК подвел итоги соревнования среди операторов машинного доения за август. Лучшими доярками, занявшими первые места, стали Елена...

Комментарии

 
Новости дня
Новости культуры
 
В женской тюрьме открыли ресторан и разрешили работать там заключенным
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика