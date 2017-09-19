Пережили СССР. Какие минские улицы и площади не переименовывали коммунисты

За ХХ век минские улицы неоднократно меняли свое название. Советская власть пыталась всеми силами искоренить память о прошлом — как о временах ВКЛ и Речи Посполитой, так и Российской империи. Тем не менее TUT.BY нашел улицы, которые сохранили свое название более ста лет.

Площадь — ровесница декабристов



Улица Немига в 1923 году. Фото: Википедия

На первом месте в списке самых старых непереименованных улиц безальтернативно находится знаменитая Немига. Согласно археологическим данным, улица возникла еще в ХII веке вдоль реки Немиги. Долгие годы улица называлась Немигской, современное название она окончательно получила лишь в середине 1960-х годов. Поэтому включить ее в этот рейтинг можно с некоторой долей условности. Похожая судьба ждала Ландваро-Роменское шоссе, которое в 1877 году стало Петербургской улицей. Она дважды меняла название вслед за городом, в честь которого была названа. Сначала стала Петроградской, потом Ленинградской. Правда, после того как город на Неве вернул свое историческое название, переименования так и не произошло. Немного изменил свое название Музыкантский переулок, который стал Музыкальным.

На втором месте вслед за Немигой находится Юбилейная площадь. Известна точная дата ее возникновения — 1825 год, когда в Петербурге произошло восстание декабристов. Тогда же верующие отметили 1500-летие Никейского собора. Это был первый Вселенский собор в истории христианства, на котором были установлены основные догматы этой веры. В честь этой даты минские католики установили на площади памятный знак.

Памятник на Юбилейной площади в конце XIX — начале XX века. Фото: minsk-old-new.com

Он находился на месте современного магазина «Техника в быту». Благодаря этому площадь и получила название Юбилейная. Кстати, тогда она находилась на окраине города. Только в начале XIX века был снесен оборонительный земляной вал, находившийся рядом с ней.

Еще одна площадь, не менявшая свое название в ХХ веке, — Привокзальная. Ее формирование началось в 1871—1874 годах со строительства деревянных павильонов Виленского вокзала (название «Минский» он получил лишь в 1928-м). В 1890-м между деревянными постройками было возведено каменное здание.

Тополя на Бобруйской — в шесть рядов



Вид с Западного моста на привокзальный бульвар на улице Бобруйской. Август 1953 года. Фото: minsk-old-new.com

Из крупных улиц свое название при советской власти сохранили немногие. Прежде всего повезло улице Бобруйской. Она начала застраиваться в 1870-е годы. До революции 1917 года жилые дома стояли по левую сторону, правую занимали станционные постройки, которые были сожжены после революции. В 1926 году на этом месте разбили сквер. Причем первоначально высадили тополя в шесть рядов. До немецкой оккупации Бобруйская доходила лишь до Ленинградской улицы, после Второй мировой войны ее продлили до улицы Свердлова.

В 1890-х годах на территории современной улицы Грушевской находилась группа хуторов Грушево, или Грушевка, а также луг и господский двор Добрые Мысли. В конце XIX века в этом районе были построены склады, служебные постройки и деревянные жилые дома. Так возникла улица Грушевская, которая сохранила свое название до наших дней.



По улице Грушевской слева направо (от дома 11 за кирпичный одноэтажный дом справа) протекала река Немига. Снимок 1956 (1957) года. Фото из архива Светланы Урецкой

С дореволюционных времен сохранила свое название и Красная, которая идет от Коммунистической до площади Якуба Коласа (в прошлом ее протяженность была более длинная), и Заславская улица.

В 1870-е годы начала застраиваться Московская улица. Свое современное название она получила в 1880 году — до этого называлась Новозахарьевской. Кстати, переименование было связано с Московско-Брестской железной дорогой, а не с городом Москва.

Улица Оранская (теперь известна как Аранская) — единственная память об Оранском предместье — дореволюционном районе Минска. Также по-прежнему называется Старовиленская улица. В середине ХIХ века она называлась Виленско-набережной, но еще в царское время получила современное название. Еще одно сохранившееся название улицы — Старовиленский тракт. В советское время от нее «отщипнули» небольшую часть, назвав ее улицей Даумана).

Переулок — с добрыми мыслями?

Но больше всего повезло небольшим улицам и переулкам. Называть их в честь революционеров было несолидно (небольшая протяженность могла продемонстрировать неуважение к их подвигам). А поскольку названия таких улиц чаще всего были нейтральными, новая власть до них просто не добралась. Благодаря этому свои названия сохранили еще почти двадцать улиц. Краевед Вадим Зеленков приводит их список по изданиям «Справочная книга и Спутник по Минской губернии» И. Бомштейна (1889) и «Весь Минск, или Спутник по Минску» С. Яхимовича (1911).



Водонапорная башня — пожарная колонка в Александровском сквере Минска. Фото 1897 года, из коллекции Каледы В.И. Фото: БГАКФФД. Носит иллюстративный характер

Некоторые улицы находятся рядом друг с другом. Это Большая Морская (теперь Великоморская, находится перпендикулярно улице Маяковского), Либаво-Роменская (идет вдоль железнодорожной ветки на южном направлении), Надеждинская (идет параллельно Маяковского), Оранжерейная (находится перпендикулярно Маяковского) и Полевая (в районе пересечения Маяковского и Денисовской).

В районе, где теперь находится посольство Литвы в Беларуси, проходят Антоновская, Ивановская, Нагорная, Слесарная, Соломенная улицы.

Недалеко от метро «Институт культуры» и улицы Могилевской находятся Красивая, Слонимская, Суражская, Уфимская, а также Вирская. Возможно, название последней происходит от слова «вір» — омут. Впрочем, еще в начале ХХ века на этом месте находилось болото.

Кроме того, свои названия сохранили улицы Вокзальная, название которой говорит о ее расположении. Замковая (недалеко от Немиги) и Сухая, что отходит от метро «Фрунзенская». Последняя улица интересна своим деревянным домом-долгожителем под номером 25. Он был построен еще в 1900 году.

Коммунистические власти не стали переименовывать и семь столичных переулков. Едва ли не самым интересным является Добромысленский. Это единственная память о Добромысленском предместье, историческом районе Минска. Скорее всего, название происходит от древнего славянского имени Добромысл.

Переулок начинается от пересечения с улицей Московской и доходит до улицы Фабрициуса. Его длина составляет около 150 метров (раньше улица продолжалась и за Фабрициуса). Кстати, переулок в 1920-е годы недадолго изменил свое название. Как писал Вадим Зеленков, видимо, кто-то из тогдашних идеологов выстроил цепочку «Добромысленский» — «добрые мысли» — «что-то церковное», и переулок стал Красномысленским. Но уже в середине 1930-х ему вернули старое название.



ад в Северном переулке, комната на втором этаже. Середина 1950-х. Фото из семейного архива Галины Любутиной

Также сохранили свои названия такие переулки, как Горный (находится в районе Золотая Горка за улицей Козлова), Круглый (отходит от Ульяновской улицы к Свислочи), Луговой (идет от улицы Маяковского к Свислочи), Невский (отходит от проспекта Жукова), Славный (находится за «Короной» у метро «Молодежная»), Северный (за площадью Богушевича). Дома, которые относятся к последнему, входят в список историко-культурного наследия.

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Годы спустя свои первоначальные названия вернули лишь несколько минских улиц. Так, улица Опанского вновь, как и до революции, стала Кальварийской, а Островского вновь превратилась в Раковскую. Но если представить, что минчанин, живший до революции, с помощью машины времени переместился в Минск 21 века, то он бы точно запутался в топонимике. Тогда как жителям большинства европейских городов эта опасность не угрожает.