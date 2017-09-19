МИНСК, 20 сен — Sputnik. "Машина времени" выступит в Минске с программой "Миром правит любовь". В этом году группе исполнится 48 лет, несмотря на этот возраст в прошлом году группа выпустила новый альбом "Вы". Через краудфандинг собирали не деньги, как это принято, а фотографии — поклонников попросили прислать свои снимки, которые появились на обложке альбому.

"У нас было несколько вариантов названия, но в итоге, по-моему, Сашку Кутикова осенила идея — а давайте выскажем нашим фанатам благодарность: просто соберем их лица и поместим на обложку! И назовем альбом попросту "Вы", — объяснил Макаревич происхождение названия и оформление альбома.

В программу концерта "Миром правит любовь", который минчане смогут услышать 22 сентября, вошли как новинки из альбома "Вы", так и хиты группы. Организаторы обещают, что белорусы услышат и песни, под которые рождались в 70-е, и те, под которые вырастали в 80-е, и те, с которыми входили в самостоятельную жизнь в 90-е, а после меняли мир вокруг себя в XXI веке.