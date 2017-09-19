Отреставрированное Евангелие 1600 года можно увидеть на выставке в НХМ

Евангелие 1600 г

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Отреставрированное Евангелие 1600 года можно увидеть на выставке в Национальном художественном музее Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На открытии экспозиции "Из книжной сокровищницы. Издания типографий Беларуси XVI - первой половины XIX века в собрании Национального художественного музея Республики Беларусь", посвященной 500-летию белорусского книгопечатания, генеральный директор НХМ Владимир Прокопцов отметил, что это мероприятие - скромный взнос музея в празднование значимой даты. Вместе с тем заместитель директора Национальной библиотеки Алесь Суша добавил, что Национальный художественный музей демонстрирует пример по сохранению книжного наследия, которое занимает в музейной экспозиции достойное место.

Вниманию посетителей выставки представлен отреставрированный фолиант - Евангелие 1600 года. Это Евангелие из крупнейшего центра белорусского книгопечатания последней четверти XVI - первых десятилетий XVII века - типографии братьев Мамоничей в Вильно, привлекших на начальном этапе мастера печатного дела, ближайшего сподвижника Ивана Федорова Петра Мстиславца. Четыре гравюры евангелистов этого издания восходят к изображениям в первом издании типографии - Евангелии 1575 года.

К юбилею белорусского книгопечатания музейный экземпляр вернул к жизни мастер-реставратор Андрей Крапивка. Процесс реставрации отражен в представленных на выставке фотоматериалах. Увидят посетители и обложку Евангелия более позднего периода - XIX века. Именно в ней, намного больше по формату и с металлическими накладками, какими никогда не оформляли книги до XIX столетия, попало Евангелие 1600 года в художественный музей. Евангелие было переплетено в 1942 году, и переплетчик приспособил другую обложку. На выставке экспонируется страница с записью о том, что работу выполнил Земченок Егор Прокофьевич в деревне Поснуды на Браславщине, в старообрядческой общине в марте 1942 года. Этот лист был вложен в Евангелие.

На выставке представлен десяток изданий белорусских типографий из коллекции музея, которая насчитывает 192 единицы хранения. Большинство книг коллекции богослужебного и религиозно-нравственного содержания. Это православные и униатские издания, книги, предназначенные для старообрядцев. Формирование коллекции во многом было связано с экспедиционной деятельностью. Почти два десятка книг музейного собрания приобретены у частных лиц, переданы государственными учреждениями или получены в дар.

Довольно редким является экспонируемое издание "Акафисты всеседмичные". Оно напечатано в 1698 году Максимом Вощанкой в могилевской Братской типографии, со станков которой в конце XVII - середине XVIII века вышло более 40 изданий.

Продукцию известной типографии Великого княжества Литовского - Виленского Троицкого монастыря - на втором этапе ее деятельности (с 1760 по 1839 год) представляет предназначенный для старообрядцев Канонник 1794 года.

Издательскую деятельность типографии, которая на протяжении 1692/93-1803 годов действовала в Супрасльском монастыре, представляет Evangelia in Festis (Евангелие на праздники), напечатанное на латинском языке в 1765 году.

На выставке экспонируется также одно из изданий типографии полоцких пиаров - Missale Romanum (католическая богослужебная книга, содержащая последования Мессы с сопутствующими текстами) 1826 года.

Некоторые книги имеют художественные оправы. Среди них выделяется оклад XVII-XVIII века Евангелия, который происходит из Николаевской церкви г.п. Уречье Минской области. При его создании были использованы различные техники: литье, чеканка, гравировка, чернь, частичное золочение.

Выставка будет работать с 20 сентября до 19 октября.-0-