Масляков заверил, что в КВН и дальше будут шутки про Путина

МИНСК, 20 сен — Sputnik. Президент международного союза Клуба веселых и находчивых (КВН) Александр Масляков высказался о запрете шуток про политику и главу государства в передаче, сообщает Sputnik.

Ранее бывший редактор Высшей лиги КВН Дмитрий Колчин, который также являлся фронтменом команды "СОК", заявил в одном из интервью, что в передаче существует цензура — запрещено показывать номера про президентов.

"В связи с "обеспокоенностью" некоторых журналистов по поводу "запрета на номера и сценки про президентов", мы настоятельно рекомендуем не делать сомнительных выводов, основываясь лишь на словах бывших кавээнщиков", — сказал Масляков, чьи слова приводятся на сайте клуба.

По его словам, зрители могут убедиться в отсутствии цензуры, посмотрев выпуски КВН. "Достаточно посмотреть КВН по телевизору и убедиться, что шутки и номера про политику, про Владимира Владимировича Путина и про президентов других стран были, есть и будут", — добавил Масляков.

В подтверждение слов президента КВН на сайте клуба опубликованы несколько видеороликов с шутками о главе государства и политиках в целом. В частности, кавээнщики шутят про Путина, президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и главу Чечни Рамзана Кадырова.