﻿ Масляков заверил, что в КВН и дальше будут шутки про Путина. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Масляков заверил, что в КВН и дальше будут шутки про Путина

20.09.2017 22:48 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 20 сен — Sputnik. Президент международного союза Клуба веселых и находчивых (КВН) Александр Масляков высказался о запрете шуток про политику и главу государства в передаче, сообщает Sputnik.

Ранее бывший редактор Высшей лиги КВН Дмитрий Колчин, который также являлся фронтменом команды "СОК", заявил в одном из интервью, что в передаче существует цензура — запрещено показывать номера про президентов.

"В связи с "обеспокоенностью" некоторых журналистов по поводу "запрета на номера и сценки про президентов", мы настоятельно рекомендуем не делать сомнительных выводов, основываясь лишь на словах бывших кавээнщиков", — сказал Масляков, чьи слова приводятся на сайте клуба.

По его словам, зрители могут убедиться в отсутствии цензуры, посмотрев выпуски КВН. "Достаточно посмотреть КВН по телевизору и убедиться, что шутки и номера про политику, про Владимира Владимировича Путина и про президентов других стран были, есть и будут", — добавил Масляков.

В подтверждение слов президента КВН на сайте клуба опубликованы несколько видеороликов с шутками о главе государства и политиках в целом. В частности, кавээнщики шутят про Путина, президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и главу Чечни Рамзана Кадырова. 

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 26
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Масляков пояснил, что заявление выпущено "в связи с "обеспокоенностью" некоторых журналистов по поводу "запрета на номера и сценки про президентов".

Комментарии

 
Новости дня
Новости культуры
 
Отреставрированное Евангелие 1600 года можно увидеть на выставке в НХМ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика