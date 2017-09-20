МИНСК, 21 сен — Sputnik. Российско-грузинский фильм "Заложники", снятый режиссером Резо Гигинеишвили, вышел в четверг на широкие экраны, сообщили Sputnik кинопрокатчики.

"Заложники" — основанная на реальных событиях драма. Посвящен фильм тому, как грузинская молодежь пыталась угнать самолет в 1983 году с целью "вырваться" из СССР.

В четверг "Заложники" выходят на большие экраны. Первые отзывы на фильм появились уже давно — после его премьеры на кинофестивале "Кинотавр", где картина получила две награды. Многие эксперты называют "Заложников" одним из претендентов для выдвижения на "Оскар" как лучший иностранный фильм.

В целом отзывы о картине "Заложники" положительные — многие называют картину Гигинеишвили одним из лучших фильмов, снятых на постсоветском пространстве в этом году. Среди достоинств называют не только сам сюжет, но и операторскую работу, а также режиссуру.

В кинотеатрах можно будет посмотреть "Заложники" вплоть до начала сентября. Однако в случае успеха у зрителей показы могут и продолжить. У фильма есть ограничение по возрасту: смотреть его могут только те, кому уже есть 16 лет.