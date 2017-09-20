Чего не должно быть в тексте хорошего автора, или Признаки бесполезного копирайтинга

В обучающем курсе по практическому копирайтингу мы расскажем об ошибках не только начинающих, но и действующих авторов. Эти промахи встречаются так часто, что не замечаются. И в погоне за «все должно быть написано еще вчера» приближаются к стандарту. Снова и снова исполнители ими грешат, заказчики одобряют, читатели непроизвольно отвергают. Итог – текст ради текста. Материал подготовлен PR-службой TUT.BY и студией копирайтинга AllWrite .

Откровенное преувеличение возможностей товара / услуги / компании

История о том, как часто мы сталкиваемся с текстами, которые продают «самый неповторимый продукт», «уникальную возможность», «лучшую компанию», «богатейший опыт работы».





Приукрашивать тексты только словами, а не фактами – признак плохого тона и низкого качества. Покупатель четко усвоил: компания, которая может предложить эти самые условия, предлагает их с подробным описанием. Все остальное – рекламная обманка. Причем до неприличия очевидная. Излишнее восхищение, помпезность и преувеличение в тексте вызывают ироничную улыбку.

Режущее слух «Вы / вы»

Когда концентрация «Вы / вы» превышает разумную норму, складывается впечатление, что автор готов расстелиться перед заказчиком, чтобы получить деньги. Излишнее «Вы / вы» для потенциального потребителя звучит как указка к действию, ненужная ему инструкция по применению, разжевывание очевидных вещей. В обоих случаях это вызывает отторжение.





Лайфхак-бонус. Интернет-пространство не требует не только излишнего «вы», но и местоимения с прописной буквы. Текст на сайте – обращение к аудитории, а не к конкретному человеку. Это не официальный документ, не деловая переписка, не личное письмо. «Вы» с прописной – искусственное наращивание уважения. И орфографическая ошибка.

Впрочем, «Вы / вы» даже в личной переписке не покажет больше уважения к собеседнику, чем оно есть на самом деле.





Самонадеянное «мы»

Текст – это не 5-минутное свидание, где каждый хочет побольше и побыстрее рассказать о себе, о себе и, пожалуй, еще раз о себе. Самонадеянное «мы» и отсутствие конкретики – свидетельство того, что автор не знает, о чем говорить. А читатель видит хвалебную оду. Только не герою / событию, а самой же компании. Звучит громко, читать неприятно, доверия ноль.





Если убрать большую часть «мы», сократить объем текста, описать конкретные возможности агентства и на закуску предложить бонус в виде персонального менеджера, получится читаемый текст с полезной информацией.

Размытые, категоричные и кричащие призывы к действию

Призыв к действию – важная часть продающего текста. Но призыв, который вынуждает что-то отдать, убивает конверсию.





Посетитель не хочет отдавать. Он стремится получать. Поэтому вместо прямых лучше использовать призывы с преимуществами или реальным планом действия.

Штампы

Штампы обсуждаются и осуждаются постоянно. Это всем известные «вершины айсберга», «дружный коллектив», «лидеры в своих областях», «соответствие цены и качества» и, конечно, «высокое качество по приемлемым ценам».

Автору нужно набить символы, закрыть пробелы знаний в тематике, придать тексту мнимой высокопарности. Складывается впечатление, что исполнителей поразил крайне устойчивый вирус, который не дает очистить статью от приевшихся формулировок.





Проблема первого абзаца

Первый абзац / шапка текста – лакмусовая бумажка для потенциального покупателя. Если вступление не помогает понять, что предлагает компания, дальше читать он не станет.





Автор не обозначил сферу деятельности компании, не перечислил услуги и условия их оказания. И тут уже разговор не о том, будет ли заказ. А о том, доберется ли кто-нибудь до УТП.

Море и океан безудержно креативных эпитетов

Когда автор не представляет, в чем особенность и польза товара / услуги / компании, он насыщает текст «изысканными вещами», «превосходными сервисными условиями» и «отличными характеристиками». И это, кстати, норма и псевдоспособ сделать текст о том, в чем не разбираешься или не желаешь разбираться. Покупателю становится понятным из текста ровным счетом ничего.





Повторы

Не такой критичный, но неприятный элемент в тексте.





Богатый словарный запас – must have хорошего исполнителя, который умеет работать с синонимами. Грамотные вычеркивание и замена повторов никак не влияют на смысл текста.

Перенасыщение текста деепричастными и причастными оборотами

Сложные конструкции – не лучший инструмент для продающего текста. Но парочку оборотов посетитель еще стерпит. Другое дело, когда автор злоупотребляет ими. Запутаться в таком тексте – проще простого.





Ориентиры для заказчика при выборе исполнителя

Итог один: всегда нужно просить автора написать кусочек текста в качестве теста или показать примеры работ. Это позволит понять, будет ли работа:

Простой. В идеале текст, в котором просто и понятно излагается суть товара, услуги, компании, – общая цель автора и заказчика.

В идеале текст, в котором просто и понятно излагается суть товара, услуги, компании, – общая цель автора и заказчика. Полезной. Текст, который дает нужную информацию, – полезный текст. И тут нужно понимать следующее: если человек уже оказался в каталоге интернет-магазина, продающего кондиционеры, ему не нужна информация о пользе кондиционирования и важности нормального микроклимата в помещении. Его задача – выбрать технику и приобрести ее.

Текст, который дает нужную информацию, – полезный текст. И тут нужно понимать следующее: если человек уже оказался в каталоге интернет-магазина, продающего кондиционеры, ему не нужна информация о пользе кондиционирования и важности нормального микроклимата в помещении. Его задача – выбрать технику и приобрести ее. Грамотной. Ошибки делают нас сильнее. Но только если это не ошибки русского правописания.

Ошибки делают нас сильнее. Но только если это не ошибки русского правописания. Уникальной. Скопированный текст сводит на нет ранжирование и подогнан под другую компанию с другими преимуществами. И потому использовать его – как предлагать человеку одежду не по размеру и делать вид, что она ему подходит.