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В Испании для борьбы с пожарами стали использовать коз

21.09.2017 10:01 — Новости Культуры | Tut.by  
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Этим летом и осенью пожары стали проблемой не только для Испании, но и для всей Евровы. Как говорят пожарные, в обычный сезон они работают на двух-трех пожарах в день, а в особо жаркие дни — на пяти-шести, иногда на десяти пожарах в день. Недавно здесь нашли необычное средство предотвращать пожары, сообщается в сюжете канала NTD.

Видео: NTDRussian

Речь о добровольных помощниках — козах. Они съедают всю растительность, по которому огонь распространяется в считанные секунды. Благодаря этому пожарным расчищается доступ в лес. Взамен на эту помощь местные власти рекламируют продукцию фермеров — владельцев этих животных.

 
 
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Этим летом и осенью пожары стали проблемой не только для Испании, но и для всей Евровы. Как говорят пожарные, в обычный сезон они работают на двух-трех пожарах в...

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