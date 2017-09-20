В Испании для борьбы с пожарами стали использовать коз

Этим летом и осенью пожары стали проблемой не только для Испании, но и для всей Евровы. Как говорят пожарные, в обычный сезон они работают на двух-трех пожарах в день, а в особо жаркие дни — на пяти-шести, иногда на десяти пожарах в день. Недавно здесь нашли необычное средство предотвращать пожары, сообщается в сюжете канала NTD .

Видео: NTDRussian

Речь о добровольных помощниках — козах. Они съедают всю растительность, по которому огонь распространяется в считанные секунды. Благодаря этому пожарным расчищается доступ в лес. Взамен на эту помощь местные власти рекламируют продукцию фермеров — владельцев этих животных.