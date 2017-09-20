Netflix представил новый фантастический сериал

МИНСК, 21 сен — Sputnik. Американская студия Netflix совместно с "супергеройской" компанией Marvel представила первый трейлер грядущего сериала "Каратель".

Сериал "Каратель" посвящен тому, как мужчина мстит за убитых родных. В достаточно "избитом" сюжете создатели находят место и фантастике, и детективным поворотам — снят он на основе одноименных популярных комиксов.

"Каратель" — уже шестая общая работа Netflix и студии Marvel. Совместно они уже выпускали сериалы "Защитники", "Сорвиголовы" и другие проекты про супергероев, которые становятся практически такими же популярными, как и полнометражные фильмы Marvel.

Первый трейлер "Карателя" студия опубликовала накануне, а всего за день ролик собрал несколько миллионов просмотров. Пользователи по всему миру гадают, когда же смогут посмотреть новый сериал.

Дату выхода "Карателя" в Netflix пока не называли, однако обещают: появится онлайн сериал уже до конца этого года. Отложить премьеру проекта могут только из маркетинговых соображений — сейчас Netflix и Marvel занимаются его раскруткой. Также студии не хотят, чтобы "Каратель" выходил одновременно с другими "супергеройскими" проектами.

Главные роли в "Карателе" исполнят Джон Бернтал и Джейсон Р. Мур. Шоураннером проекта стал Стив Лайтфут — его можно благодарить за напряжение и интересный сюжет в "Нарко", "Ганнибале" и других проектах.