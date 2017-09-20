Победитель «Евровидения-2017» португалец Сальвадор Собрал попал в больницу Санта Круз в Лиссабоне, где ждет пересадки сердца, сообщает издание El Pais.



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По информации издания, после победы на «Евровидении 2017» Собрал отыграл концертов больше, чем за всю свою карьеру. В результате его состояние серьзено ухудшилось. Собрал будет находиться в больнице до тех пор, пока не будет найдено подходящее для трансплантации сердце. По мнению врачей, теперь рисков для здоровья музыканта меньше, поскольку его состояние поддерживает специальная аппаратура.

Как утверждало издание The Mirror , 27-летнему певцу необходимо до конца года найти донора сердца, чтобы выжить. Во время «Евровидения» организаторы конкурса изменили правила ради португальца и позволили ему пропустить репетиции полуфинала.