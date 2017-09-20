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Победитель "Евровидения 2017" госпитализирован, ему требуется экстренная пересадка сердца

21.09.2017 10:33 — Новости Культуры | Tut.by  
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Победитель «Евровидения-2017» португалец Сальвадор Собрал попал в больницу Санта Круз в Лиссабоне, где ждет пересадки сердца, сообщает издание El Pais.


Фото: Reuters

По информации издания, после победы на «Евровидении 2017» Собрал отыграл концертов больше, чем за всю свою карьеру. В результате его состояние серьзено ухудшилось. Собрал будет находиться в больнице до тех пор, пока не будет найдено подходящее для трансплантации сердце. По мнению врачей, теперь рисков для здоровья музыканта меньше, поскольку его состояние поддерживает специальная аппаратура.

Как утверждало издание The Mirror, 27-летнему певцу необходимо до конца года найти донора сердца, чтобы выжить. Во время «Евровидения» организаторы конкурса изменили правила ради португальца и позволили ему пропустить репетиции полуфинала.

 
 
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Победитель "Евровидения-2017" португалец Сальвадор Собрал попал в больницу Санта Круз в Лиссабоне, где ждет пересадки сердца, сообщает издание El Pais.

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