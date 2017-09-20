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Победитель "Евровидения 2017" госпитализирован, ему требуется экстренная пересадка сердца
21.09.2017 10:33 — Новости Культуры | Tut.by
Победитель «Евровидения-2017» португалец Сальвадор Собрал попал в больницу Санта Круз в Лиссабоне, где ждет пересадки сердца, сообщает издание
По информации издания, после
Как утверждало издание
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Победитель "Евровидения-2017" португалец Сальвадор Собрал попал в больницу Санта Круз в Лиссабоне, где ждет пересадки сердца, сообщает издание El Pais.
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