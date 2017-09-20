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В рамках Недель Германии в Минске покажут библии Гутенберга и Скорины
21.09.2017 11:41 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 сен — Sputnik. Недели Германии пройдут в Беларуси с 22 сентября по 31 октября. В этом году немецкая культура воплотится в самых разных формах на всей территории Беларуси. Мероприятия пройдут не только в Минске, но и в Полоцке, Барановичах, Пинске, Витебске и других районных и областных городах страны.
© Sputnik / Виктор Толочко
"Сделаю нескромное заявление — программа Недель Германии в этом году очень разнообразна. Мы впервые охватим все области Беларуси", — анонсировала заместитель главы миссии в Беларуси Аня Лютер.
Она рассказала о своем топе мероприятий, которые, на ее взгляд, стоит посетить каждому.
В Национальном художественном музее пройдет выставка, где покажут более двухсот произведений Эрнста Барлаха и Кете Кольвица, чьи работы впервые продемонстрируют в Беларуси.
В Национальной библиотеке покажут фрагмент Библии Гутенберга и оригинал Библии Франциска Скорины. В рамках Недель Германии традиционно пройдет ряд кинопоказов, организаторы напомнили, что на бесплатные показы обычно сложно достать билет и посоветовали позаботиться о нем заранее.
Лютер отметила, что в регионах культурными центрами можно назвать библиотеки, которые ведут себя активнее немецких библиотек.
Лютер отметила, что в том, что программа Недель в этот раз такая разнообразная, в первую очередь заслуга Института Гете.
Мероприятия, подготовленные немецкой стороной будут интересны не только тем, кто владеет немецким языком, — многие из них будут сопровождаться переводом.
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