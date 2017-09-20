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Стивену Кингу - 70 лет. Тест на знание книг "Короля ужасов"

21.09.2017 11:44 — Новости Культуры | Tut.by  
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Сегодня, 21 сентября, Стивену Кингу исполнилось 70 лет. Его недаром называют «Королем ужасов»: этот писатель опубликовал 55 романов и более 200 рассказов. А как хорошо вы знаете его творчество?

 
 
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Сегодня, 21 сентября, Стивену Кингу исполнилось 70 лет. Его недаром называют "Королем ужасов": этот писатель опубликовал 55 романов и более 200 рассказов. А как хорошо вы...

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