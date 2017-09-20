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Гулять так гулять. Как дети реагируют на свадебные церемонии, которые им вовсе не по душе

21.09.2017 13:27 — Новости Культуры | Tut.by  
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Многие свадьбы порядком утомляют гостей. Но если большинство взрослых вынуждено соблюдать правила приличия, то дети зачастую вовсе не сдерживают в себя. Boredpanda.com сделала подборку фото и видео, которые вряд ли оставят вас равнодушными.


Фото: dfphotographer.com.au

Видео: Annette Burgess

Видео: Estell Keel

Фото: imgur.com

Фото: abbyphotography.ca

Фото: orangegirl.com

Фото: reddit.com


 
 
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Многие свадьбы порядком утомляют гостей. Но если большинство взрослых вынуждено соблюдать правила приличия, то дети зачастую вовсе не сдерживают в себя. Boredpanda.com...

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