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Фредерику Бегбедеру - 52: цитаты писателя

21.09.2017 14:10 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 21 сен — Sputnik. Французскому писателю, режиссеру и публицисту Фредерику Бегбедеру в четверг исполнилось 52 года, Sputnik решил опубликовать несколько ярких цитат литератора.

Бегбедер родился 21 сентября 1965 года в городке на севере центральной части Франции. Сегодня он является одним из самых известных авторов французской массовой прозы в мире.

Первая книга Бегбедера — "Воспоминания необразумившегося молодого человека" — увидела свет в 1990 году, но настоящий успех ему принесла работа "Любовь живет три года", изданная в 1997-м. Через три года вышел другой хит автора — "99 франков", который позже экранизировали.

Кроме того, Бегбедер написал романы "Идеаль", "Романтический эгоист", "Французский роман", а также "Уна и Сэлинджер". Не так давно увидел свет сборник его интервью с известными литераторами: Чаком Паллаником, Мишелем Уэльбеком, Франсуазой Саган и другими.

В день рождения французского автора Sputnik публикует несколько ярких цитат Бегбедера.

 
Теги: Минск
 
 
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Автору знаменитой книжки "Любовь живет три года", французскому литератору Бегбедеру 21 сентября исполнилось 52 года.

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