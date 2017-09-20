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Фредерику Бегбедеру - 52: цитаты писателя
21.09.2017 14:10 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 сен — Sputnik. Французскому писателю, режиссеру и публицисту Фредерику Бегбедеру в четверг исполнилось 52 года, Sputnik решил опубликовать несколько ярких цитат литератора.
Бегбедер родился 21 сентября 1965 года в городке на севере центральной части Франции. Сегодня он является одним из самых известных авторов французской массовой прозы в мире.
Первая книга Бегбедера — "Воспоминания необразумившегося молодого человека" — увидела свет в 1990 году, но настоящий успех ему принесла работа "Любовь живет три года", изданная в 1997-м. Через три года вышел другой хит автора — "99 франков", который позже экранизировали.
Кроме того, Бегбедер написал романы "Идеаль", "Романтический эгоист", "Французский роман", а также "Уна и Сэлинджер". Не так давно увидел свет сборник его интервью с известными литераторами: Чаком Паллаником, Мишелем Уэльбеком, Франсуазой Саган и другими.
В день рождения французского автора Sputnik публикует несколько ярких цитат Бегбедера.
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Автору знаменитой книжки "Любовь живет три года", французскому литератору Бегбедеру 21 сентября исполнилось 52 года.
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