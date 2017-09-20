И против лома есть приемы: преступники, совершившие кражу из магазина в Заболотье, понесли заслуженное наказание



Двух молодых людей, 27-летнего Виталия и 30-летнего Дениса из деревни Подберезье, объединила склонность к алкоголю. Оба парня нигде не работали, да и поведение их оставляло желать лучшего. У Виталия за плечами было уже четыре ходки в места лишения свободы за хищение чужого имущества, Денис неоднократно привлекался к административной ответственности.

Поправить свое материальное положение молодые люди решили за чужой счет. Отправились в деревню Заболотье, где прихваченным с собой ломом отогнули металлическую решетку на окне магазина и разбили окно. Внутрь помещения проник Виталий как имеющий опыт в похищении чужого имущества. Денис остался стоять у окна. Ему напарник и передал рюкзак и спортивную сумку с похищенными товарами — бутылками спиртного, несколькими сортами колбасы, пачками сигарет, хлебом, батоном, конфетами, халвой и прочими товарами. Как говорится, полный «джентльменский» набор, позволяющий на какое-то время чувствовать себя счастливым и удачливым.

Уходя с места преступления, напарники за магазином выбросили лом, далее на местности прибывшими по сигналу отделения Департамента охраны сотрудниками милиции были обнаружены матерчатая перчатка, след от тыльной стороны которой был оставлен на фрагменте оконного стекла, кусок целлофановой упаковки от сигарет. В саду д. Подберезье также обнаружены были следы от пиршества — пустые бутылки от водки и пива, ценники с товаров Толочинского райпо, обертки от конфет…

Преступники были пойманы по горячим следам. Проведены следственно-оперативные мероприятия по сбору доказательств преступления и причастности к нему подозреваемых. Определена сумма нанесенного в результате преступления ущерба райпо — 776 рублей 63 копейки. Часть неиспользованного похищенного имущества была изъята.

Состоялся суд. Виталий и Денис свою вину признали частично. Однако суд посчитал несостоятельными показания обвиняемых о хищении товаров едва ли не на вдвое меньшую сумму как попытку смягчить ответственность за совершенное преступление и для уменьшения размера иска.

Проведенной судебно-медицинской экспертизой установлено, что по психическому состоянию оба обвиняемых были способны защищать свои права и законные интересы в уголовном процессе. Суд признал их вменяемыми по отношению к инкриминируемому им деянию и счел нужным применить к ним принудительные меры безопасности и лечения их от хронического алкоголизма. Оба обвиняемые были признаны судом виновными в совершении преступления. Обстоятельств, смягчающих вину обвиняемых, судом не было установлено.

Отягчающим вину обстоятельством в отношении Виталия было признано совершение им преступления повторно. Ему было назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях строгого режима.

В отношении Дениса суд учел то, что преступление им было совершено впервые, им были также приняты меры по возмещению нанесенного имущественного вреда. Ему наказание было назначено в виде ареста на срок 3 месяца. С Виталия и Дениса суд постановил также взыскать в солидарном порядке в пользу Толочинского райпо в счет возмещения имущественного вреда 606 рублей 90 копеек и государственную пошлину в доход государства в сумме 30 рублей 35 копеек.

Таким вот печальным образом завершилась попытка молодых людей поживиться за чужой счет вместо того, чтобы честным трудом зарабатывать деньги.

Николай РАКОВ,

следователь Толочинского РОСК.

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