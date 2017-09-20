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Сотрудники платежной системы БЕЛКАРТ провели в Толочине урок финансов для старшеклассников

21.09.2017 11:42 — Новости Культуры | Наша Талачыншчына  
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Сотрудники платежной системы БЕЛКАРТ провели в Толочине урок финансов для старшеклассников
20 сентября в средней школе №2 для учеников старших классов городских школ был проведен интересный и познавательный урок финансов, организованный ЦБУ №219 ОАО “АСБ Беларусбанк”. В роли учителей выступили сотрудники платежной системы БЕЛКАРТ.

Акция «Урок финансов» проводится уже несколько лет и охватывает различные регионы страны. Она направлена на детей школьного возраста и создана для того, чтобы повышать финансовую грамотность населения Республики Беларусь.

Ежегодно ОАО «АСБ Беларусбанк» выбирает около десятка городов — по одному-два в каждой области для проведения в них данной акции. В этом году среди всех райцентров Витебской области был выбран Толочин.

— Акция «Урок финансов» — это хороший способ стимулировать школьников к финансовым знаниям, так как занятие проходит интерактивно, что вызывает интерес у учеников. Данный проект не коммерческий и проходит под эгидой Национального банка Республики Беларусь, — отметила Марина Роман, начальник отдела PR платежной системы БЕЛКАРТ. — Ученики старших классов — будущие держатели карточек, у некоторых они уже имеются, совсем скоро они войдут во взрослую жизнь и оформят студенческие или зарплатные карточки. Именно поэтому очень важно подготовить школьников к правильному использованию платежного инструмента уже сейчас. В ходе урока школьники не только узнают что-то новое, но и вспоминают уже имеющиеся знания в финансовой сфере, а также учатся размышлять и делать правильные выводы по использованию финансовых средств.

В ходе мероприятия старшеклассники узнали, что такое платежная система, правила безопасности использования банковских платежных карточек, а также закрепили полученные знания в игровой форме в финансовой викторине.

Школьники активно отвечали на вопросы по финансовой тематике и зарабатывали сладкие баллы. Трое учеников, которые набрали наибольшее количество баллов, были награждены дипломами и сувенирами.


Сотрудники платежной системы БЕЛКАРТ провели в Толочине урок финансов для старшеклассников

В итоге победителем стала ученица СШ №2 Марта Савицкая. Остальные участники «Урока финансов» были награждены дипломами.

Юлия КАПРАНОВА.

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