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В Толочинском районе без вести пропал человек
21.09.2017 11:26 — Новости Культуры | Наша Талачыншчына
Его приметы на момент исчезновения: на вид 60 лет, средней полноты, рост около 165 см, волос прямой седой.
Был одет: куртка матерчатая светло-коричневого цвета, джинсы синего цвета, кроссовки темного цвета.
При наличии любой информации о возможном местонахождении Чернявского В. М. просьба сообщить по телефонам: 102, 21106, 5970213 (МТС).
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