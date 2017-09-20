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В Толочинском районе без вести пропал человек

21.09.2017 11:26 — Новости Культуры | Наша Талачыншчына  
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В Толочинском районе без вести пропал человек
Толочинским РОВД устанавливается местонахождение без вести пропавшего Чернявского Вячеслава Михайловича, 20.04.1955 г. р., уроженца г. Орша, проживавшего в г. п. Коханово, УЗ «Кохановская районная больница», отделение сестринского ухода. 7 сентября текущего года он ушел из вышеуказанной больницы и его местонахождение не установлено.

Его приметы на момент исчезновения: на вид 60 лет, средней полноты, рост около 165 см, волос прямой седой.

Был одет: куртка матерчатая светло-коричневого цвета, джинсы синего цвета, кроссовки темного цвета.

При наличии любой информации о возможном местонахождении Чернявского В. М. просьба сообщить по телефонам: 102, 21106, 5970213 (МТС).

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Толочинским РОВД устанавливается местонахождение без вести пропавшего Чернявского Вячеслава Михайловича, 20.04.1955 г. р., уроженца г. Орша, проживавшего в г. п....

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