Реки пива, жареная курица и веселые парады. В Мюнхене проходит Октоберфест
Размер текста:
A
A
A
С середины сентября по начало октября в Мюнхене проходит фестиваль Октоберфест. Это фестиваль пива и веселья, на который съезжается около 7 миллионов человек со всего мира. Они выпивают примерно столько же литров этого напитка.
В этом году проходит 184-й фестиваль Октоберфест. Праздник длится 16 дней. Он сопровождается парадами в традиционной баварской одежде, концертами, скачками. Фестиваль популярен среди туристов, которые любят помимо самого пива и знаменитые закуски — жареные цыплята и закуски. Как открывался фестиваль в этом году, смотрите в галерее TUT.BY.
Участники Октоберфеста отдыхают в палатке в день открытия 184-го фестиваля пива. Мюнхен, Германия. 16 сентября 2017 года. Фото: Michaela Rehle / Reuters Посетители фестиваля ожидают открытия Октоберфеста. Мюнхен, Германия. 16 сентября 2017 года. Фото: Michaela Rehle / Reuters Девушка пьет пиво в первый день 184-го Октоберфеста. Мюнхен, Германия. 16 сентября 2017 года. Фото: Michaela Rehle / Reuters Участники Октоберфеста празднуют открытие фестиваля. Мюнхен, Германия. 16 сентября 2017 года. Фото: Michaela Rehle / Reuters Посетители Октоберфеста выбирают традиционные пряничные сердца. Мюнхен, Германия. 16 сентября 2017 года. Фото: Michaela Rehle / Reuters Дети, одетые в традиционную баварскую одежду едут на коляске по территории фестиваля. Мюнхен, Германия. 16 сентября 2017 года. Фото: Michaela Rehle / Reuters Официантка несет пиво посетителям. Мюнхен, Германия. 16 сентября 2017 года. Фото: Michaela Rehle / Reuters Посетители празднуют открытие фестиваля. Мюнхен, Германия. 16 сентября 2017 года. Фото: Michaela Rehle / Reuters Девушка в традиционной баварской одежде участвует в параде Октоберфеста. 17 сентября 2017 года. Фото: Michael Dalder / Reuters Гости Октоберфеста отдыхают на лугу. Мюнхен, Германия. 16 сентября 2017 года. Фото: Michaela Rehle / Reuters Участник Октоберфеста в традиционной шляпе. Мюнхен, Германия.16 сентября 2017 года. Фото: Michael Dalder / Reuters Официантка несет поднос с запеченными куриными ножками — традиционной едой Октоберфеста. Мюнхен, Германия.16 сентября 2017 года. Фото: Michael Dalder / Reuters Девушка пьет пиво в день начала фестиваля. Мюнхен, Германия.16 сентября 2017 года. Фото: Michael Dalder / Reuters Гостя фестиваля поднимают на руках во время Октоберфеста. Мюнхен, Германия.16 сентября 2017 года. Фото: Michael Dalder / Reuters Полиция выводит гостя. Мюнхен, Германия. 16 сентября 2017 года. Фото: Michaela Rehle / Reuters
Колесо обозрения в парке аттракционов. Мюнхен, Германия.16 сентября 2017 года. Фото: Michael Dalder / Reuters
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С середины сентября по начало октября в Мюнхене проходит фестиваль Октоберфест. Это фестиваль пива и веселья, на который съезжается около 7 миллионов человек со...
Как пенсии белорусов выглядят на фоне соседних стран
20:06,
Tut.by
Президенту - пистолет, солдатам - часы. На полигоне под Борисовом завершились учения "Запад-2017"
21:21,
Tut.by
Минтруда - о пенсиях работающих, пересмотре возраста выхода на заслуженный отдых и ID-картe
10:46,
Tut.by
Порошенко просил в ООН ввести миротворцев на Донбасс и показал паспорта пленных "русских офицеров"
20:08,
Tut.by
Экс-председателя райисполкома, обвиняемого в коррупции, освободили от уголовной ответственности
07:55,
Tut.by
Матч Кубка Украины «Прикарпатье» – «Карпаты» прерывался из-за фанатов гостей
20:19,
Tribuna.com
Как распознать девушку легкого поведения
20:13,
Flytothesky
7 фактов о районе Беларуси, где безработица одна из самых низких в мире
18:05,
Tut.by
Россельхознадзор снял запрет на поставку мяса с трех белорусских предприятий
19:46,
БелТА
Следователи проводят проверку по факту гибели лесоруба под Мозырем
18:32,
Sputnik Беларусь
По Источникам
Свежие новости
Самое читаемое
Интересы
Стаж работы для назначения пенсий будут считать по-новому 20.09.2017,
Sputnik Беларусь
Санслужба рассказала, где в Минской области нельзя собирать грибы 20.09.2017,
Tut.by
Сколько стоит посмотреть остаток денег на карточке (и где это можно сделать бесплатно) 20.09.2017,
Tut.by
Редкий случай: девушка живет с "чешуей" на коже 20.09.2017,
Tut.by
Милиция объявила пропавшего в Беловежской пуще мальчика в розыск 20.09.2017,
Sputnik Беларусь
"Странно, что не открыли раньше". В Минске открылся немецкий детсад, который стоит $600 в месяц 20.09.2017,
Tut.by
Лукашенко объяснил, почему Путин не приехал на "Запад-2017" в Беларусь 20.09.2017,
Sputnik Беларусь
Комментарии