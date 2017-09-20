Реки пива, жареная курица и веселые парады. В Мюнхене проходит Октоберфест

С середины сентября по начало октября в Мюнхене проходит фестиваль Октоберфест. Это фестиваль пива и веселья, на который съезжается около 7 миллионов человек со всего мира. Они выпивают примерно столько же литров этого напитка.

В этом году проходит 184-й фестиваль Октоберфест. Праздник длится 16 дней. Он сопровождается парадами в традиционной баварской одежде, концертами, скачками. Фестиваль популярен среди туристов, которые любят помимо самого пива и знаменитые закуски — жареные цыплята и закуски. Как открывался фестиваль в этом году, смотрите в галерее TUT.BY.



Участники Октоберфеста отдыхают в палатке в день открытия 184-го фестиваля пива. Мюнхен, Германия. 16 сентября 2017 года. Фото: Michaela Rehle / Reuters



Посетители фестиваля ожидают открытия Октоберфеста. Мюнхен, Германия. 16 сентября 2017 года. Фото: Michaela Rehle / Reuters



Девушка пьет пиво в первый день 184-го Октоберфеста. Мюнхен, Германия. 16 сентября 2017 года. Фото: Michaela Rehle / Reuters



Участники Октоберфеста празднуют открытие фестиваля. Мюнхен, Германия. 16 сентября 2017 года. Фото: Michaela Rehle / Reuters



Посетители Октоберфеста выбирают традиционные пряничные сердца. Мюнхен, Германия. 16 сентября 2017 года. Фото: Michaela Rehle / Reuters



Дети, одетые в традиционную баварскую одежду едут на коляске по территории фестиваля. Мюнхен, Германия. 16 сентября 2017 года. Фото: Michaela Rehle / Reuters



Официантка несет пиво посетителям. Мюнхен, Германия. 16 сентября 2017 года. Фото: Michaela Rehle / Reuters



Посетители празднуют открытие фестиваля. Мюнхен, Германия. 16 сентября 2017 года. Фото: Michaela Rehle / Reuters



Девушка в традиционной баварской одежде участвует в параде Октоберфеста. 17 сентября 2017 года. Фото: Michael Dalder / Reuters



Гости Октоберфеста отдыхают на лугу. Мюнхен, Германия. 16 сентября 2017 года. Фото: Michaela Rehle / Reuters



Участник Октоберфеста в традиционной шляпе. Мюнхен, Германия.16 сентября 2017 года. Фото: Michael Dalder / Reuters



Официантка несет поднос с запеченными куриными ножками — традиционной едой Октоберфеста. Мюнхен, Германия.16 сентября 2017 года. Фото: Michael Dalder / Reuters



Девушка пьет пиво в день начала фестиваля. Мюнхен, Германия.16 сентября 2017 года. Фото: Michael Dalder / Reuters



Гостя фестиваля поднимают на руках во время Октоберфеста. Мюнхен, Германия.16 сентября 2017 года. Фото: Michael Dalder / Reuters



Полиция выводит гостя. Мюнхен, Германия. 16 сентября 2017 года. Фото: Michaela Rehle / Reuters



Колесо обозрения в парке аттракционов. Мюнхен, Германия.16 сентября 2017 года. Фото: Michael Dalder / Reuters