МИНСК, 21 сен – Sputnik. Не больше десяти процентов зрителей смотрит авторское кино, уверен специальный представитель президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.



© Sputnik / Виктор Толочко Глава БПЦ митрополит Павел призвал не ходить на "Матильду"

"Девяноста процентов людей хотят смотреть популярное кино, слушать популярную музыку, и не нужно заставлять их ходить на авторские фильмы. Люди, которые смотрят авторское кино, не лучше и не хуже тех, кто смотрит популярное. Баттл Гнойного и Oxxxymiron посмотрели 25 миллионов человек, а о существовании канала "Культура" большинство из них узнали, когда я пригласил Гнойного к себе в программу", – рассказал Швыдкой.

Он уверен, что соотношение в кинотеатрах авторского и зрительского кино всегда будет не в пользу первого и привел в пример фильм Александра Сокурова "Фауст", успех которого в Германии был выше, чем в России, благодаря существованию там отдельных сетей кинотеатров, специализирующихся на авторском кино.

Ажиотаж вокруг фильма Алексия Учителя "Матильда" стал лакмусовой бумажкой для определения настроений общества.

"В Беларуси фильм покажут без изменений. "Матильда" обнажила болезни общества, а не проблемы кино", – рассказал Швыдкой в пресс-центре Sputnik.

Фильм "Матильда" рассказывает об отношениях Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Роль русского царя исполнил немецкий актер Ларс Айдингер, Матильду сыграла польская актриса Михалина Ольшанска, мать Николая — Ингеборга Дапкунайте. В фильме также сыграли Евгений Миронов, Сергей Гармаш, Данила Козловский. Планируется, что в прокат "Матильда" должна выйти 26 октября 2017 года.