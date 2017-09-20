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Россия отправит на "Оскар" фильм "Нелюбовь" Звягинцева
21.09.2017 19:16 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 сен – Sputnik. Кинокартина режиссера Андрея Звягинцева "Нелюбовь" будет претендовать на получение премии "Оскар", сообщило в четверг
© Sputnik/ Александр Кряжев
Такое решение было принято во время заседания Российского оскаровского комитета, прошедшего вечером в четверг 21 сентября.
"Фильм "Нелюбовь" выдвинут комитетом на премию "Оскар" от России", – заявил источник.
Премьера картины "Нелюбовь" прошла на юбилейном 70-м Каннском кинофестивале. В Каннах лента Звягинцева получила престижный Приз жюри.
В фильме "Нелюбовь" рассказывается о сложном разводе супружеской пары: люди так озабочены личными проблемами, что забыли о 12-летнем сыне Алексее, который сбегает из дома.
90-я церемония вручения наград премии "Оскар" пройдет 4 марта следующего года в Лос-Анджелесе. Уже известно, что ее будет второй год подряд будет вести комик Джимми Киммел.
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Премьера картины прошла на 70-м Каннском кинофестивале, там лента Звягинцева получила престижный Приз жюри.
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