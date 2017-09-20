МИНСК, 21 сен – Sputnik. Кинокартина режиссера Андрея Звягинцева "Нелюбовь" будет претендовать на получение премии "Оскар", сообщило в четверг РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.

Такое решение было принято во время заседания Российского оскаровского комитета, прошедшего вечером в четверг 21 сентября.

"Фильм "Нелюбовь" выдвинут комитетом на премию "Оскар" от России", – заявил источник.

Премьера картины "Нелюбовь" прошла на юбилейном 70-м Каннском кинофестивале. В Каннах лента Звягинцева получила престижный Приз жюри.

В фильме "Нелюбовь" рассказывается о сложном разводе супружеской пары: люди так озабочены личными проблемами, что забыли о 12-летнем сыне Алексее, который сбегает из дома.

90-я церемония вручения наград премии "Оскар" пройдет 4 марта следующего года в Лос-Анджелесе. Уже известно, что ее будет второй год подряд будет вести комик Джимми Киммел.