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Россия отправит на "Оскар" фильм "Нелюбовь" Звягинцева

21.09.2017 19:16 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 21 сен – Sputnik. Кинокартина режиссера Андрея Звягинцева "Нелюбовь" будет претендовать на получение премии "Оскар", сообщило в четверг РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.

Россия отправит на "Оскар" фильм "Нелюбовь" Звягинцева
© Sputnik/ Александр Кряжев
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Такое решение было принято во время заседания Российского оскаровского комитета, прошедшего вечером в четверг 21 сентября.

"Фильм "Нелюбовь" выдвинут комитетом на премию "Оскар" от России", – заявил источник.

Премьера картины "Нелюбовь" прошла на юбилейном 70-м Каннском кинофестивале. В Каннах лента Звягинцева получила престижный Приз жюри. 

В фильме "Нелюбовь" рассказывается о сложном разводе супружеской пары: люди так озабочены личными проблемами, что забыли о 12-летнем сыне Алексее, который сбегает из дома.

90-я церемония вручения наград премии "Оскар" пройдет 4 марта следующего года в Лос-Анджелесе. Уже известно, что ее будет второй год подряд будет вести комик Джимми Киммел.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 70
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Премьера картины прошла на 70-м Каннском кинофестивале, там лента Звягинцева получила престижный Приз жюри.

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