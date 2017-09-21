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ФОТОРЕПОРТАЖ: В Минске открылся международный фестиваль циркового искусства
22.09.2017 00:49 — Новости Культуры | БелТА
21 сентября в Минске открылся международный фестиваль циркового искусства. За награды первого Минского международного фестиваля циркового искусства поборются артисты из 16 стран.
Интерес к новому фестивалю со стороны артистов цирка очень высокий - на манеже выступят около 100 артистов, а претендовали вдвое больше. В первом Минском международном фестивале циркового искусства участвуют артисты из Беларуси, России, Украины, Казахстана, Узбекистана, Латвии, Литвы, Венгрии, Румынии, Германии, Австралии, Вьетнама, КНДР, Египта, Эфиопии, США. В течение трех дней пройдут конкурсные выступления артистов в двух программах, после чего жюри определит участников гала-концерта. Бюджет фестиваля сформирован из средств Белгосцирка, финансовой поддержки генерального спонсора Белорусской калийной компании и Мингорисполкома.
Фото Оксаны Манчук
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21 сентября в Минске открылся международный фестиваль циркового искусства. За награды первого Минского международного фестиваля циркового искусства поборются...
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