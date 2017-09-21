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Второй урожай клубники созревает в Лунинецком районе
22.09.2017 07:45 — Новости Культуры | Tut.by
На клубничных кустах лунинецких фермеров снова появились красные ягоды,
— По сравнению с 2016 годом ягод мало. Скорее всего, из-за непогоды. Прошлой осенью жара была, клубника спела хорошо, — рассказывают клубничники, приславшие в редакцию снимки своего созревающего второго урожая.
Однако погода в эти дни ненастная и, видимо, клубничники выжидают, чтобы ягода вызрела и приобрела товарный вид.
В прошлом году, осенью, клубнику на перекрестке в деревне Дворец продавали с первых чисел сентября. Тогда за трехлитровое ведерко просили 8 рублей. В последнюю декаду сентября этого года клубника зреет вяло. Но впереди бабье лето…
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В прошлом году, осенью, клубнику на перекрестке в деревне Дворец продавали с первых чисел сентября.
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