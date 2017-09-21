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В Австралии открылся первый в мире отель из песка
22.09.2017 10:23 — Новости Культуры | Tut.by
В курортном городе Голд-Кост (Австралия) построили первый в мире отель, стены которого сделаны из песка, сообщает
В заведении всего два номера — общий на восемь человек и отдельный двухместный. Для создания отеля, над которым работал художник-постановщик фильмов «Безумный Макс» и «Голубая лагуна» Джон Даудинг, было использовано 24 тонны песка.
Гостям отеля предлагают бесплатный завтрак. Также они могут воспользоваться спа-салоном, волейбольной площадкой и баром с ди-джеем и живой музыкой.
Изначально было решено, что это уникальное заведение проработает всего два дня. Создатели отеля заявили, что если этот опыт окажется удачным, они сделают похожий, но более долгосрочный проект.
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В курортном городе Голд-Кост (Австралия) построили первый в мире отель, стены которого сделаны из песка, сообщает UPI.
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