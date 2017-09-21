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Сергей Безруков о съемках в Беларуси: кормят вкусно и пробок нет

22.09.2017 10:33 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 22 сен — Sputnik. Актер Сергей Безруков признал, что сниматься в Минске ему нравится больше, чем в Москве и Подмосковье.

"Здесь можно быстро доехать до точки съемки, в отличие от Москвы и Подмосковья. Если съемки проходят в Подмосковье, то меньше времени займет перелет до Минска, чем путь до съемочного павильона под Москвой", — рассказал Безруков в пресс-центре Sputnik.

Сергей Безруков о съемках в Беларуси: кормят вкусно и пробок нет
© Sputnik/
Сергей Безруков в гостях на радио Sputnik Беларусь

В Беларуси актер снимался не только в Минске, но и в Смолевичах, где снимали картину "В июне 41-го". Безруков признал, что гордится ролью в этой первой и пока единственной в его фильмографии военной картине, тем более, кормят в Беларуси хорошо.

"И в России кормят хорошо, но здесь как-то особенно, видимо, боятся, что мы можем отощать. И отношение в Беларуси прекрасное, спасибо белорусам за любовь и доверие к нам, и мы отвечаем вам тем же", — заверил Безруков.

Он рассказал, что сейчас работает над картиной по роману Сергея Довлатова "Заповедник" и добавил, что надеется, эта картина поможет молодому поколению не только лучше узнать, но почувствовать Довлатова с его особенным юмором.

Что Безруков думает о новой картине, в которой он сыграл главную роль, а также о новых проектах, самореализации и многом другом, смотрите в интервью из радиостудии Sputnik.

 
Теги: Минск
 
 
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На Международном кинофоруме стран СНГ "Минск-2017" Безруков представил картину "После тебя".

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