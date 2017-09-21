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Живут в семьях, хоронят своих, слышат ногами: интересные факты о слонах

22.09.2017 12:07 — Новости Культуры | Tut.by  
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Слоны являются самыми крупными из ныне живущих млекопитающих на Земле, но сегодня они нуждаются в защите. 22 сентября — Всемирный день защиты этих животных, что стало для TUT.BY поводом собрать самые интересные факты о слонах.

 

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22 сентября - Всемирный день защиты слонов. По этому случаю TUT.BY собрал самые интересные факты об этих животных.

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