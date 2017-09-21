Живут в семьях, хоронят своих, слышат ногами: интересные факты о слонах

Слоны являются самыми крупными из ныне живущих млекопитающих на Земле, но сегодня они нуждаются в защите. 22 сентября — Всемирный день защиты этих животных, что стало для TUT.BY поводом собрать самые интересные факты о слонах.

Больше видео вы найдете TUT и на нашем канале на YouTube . Подписывайтесь, это бесплатно!