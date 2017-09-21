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У витебского пенсионера живет ручная ворона

22.09.2017 12:52 — Новости Культуры | Tut.by  
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Дружба человека и птицы завязалась еще в начале лета. Однажды неравнодушный человек увидел, что раненая ворона пыталась взлететь, но ничего не получалось.

Пришлось «сдать» вороненку комнату. Теперь Карлуша — так зовет его хозяин квартиры — завтракает и обедает по расписанию, а вечером составляет мужчине компанию на прогулке.

 
 
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Птица выходит с мужчиной на прогулку во двор.

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