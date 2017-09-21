У витебского пенсионера живет ручная ворона

Дружба человека и птицы завязалась еще в начале лета. Однажды неравнодушный человек увидел, что раненая ворона пыталась взлететь, но ничего не получалось.

Пришлось «сдать» вороненку комнату. Теперь Карлуша — так зовет его хозяин квартиры — завтракает и обедает по расписанию, а вечером составляет мужчине компанию на прогулке.