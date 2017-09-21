Автор памятника Калашникову допустил грубую ошибку

МИНСК, 22 сен — Sputnik. Схема немецкой штурмовой винтовки StG 44, разработчиком которой был Хуго Шмайссер, изображена на памятнике российскому конструктору-оружейнику Михаилу Калашникову, сообщает Sputnik.

Памятник Калашникову был открыт 19 сентября в Москве. Высота монумента — 7,5 метра, в ходе работы были уточнены некоторые его детали, например, модель автомата, который держит в руках оружейник. В художественной композиции обозначена фигура земного шара и образ святого Георгия Победоносца как символы сохранения мира и победы "над силами зла".

На ошибку обратил внимание историк Юрий Пашолок. На своей странице в Facebook он пояснил, что на памятнике изображен чертеж немецкой штурмовой винтовки StG 44 вместо автомата АК-47. В ответ на критику автор памятника Салават Щербаков заявил, что если несоответствие будет доказано, он готов внести изменения.

В пятницу директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Владислав Кононов проинформировал, что Щербаков уже занялся демонтажом плиты со схемой немецкого автомата.

"И благодаря ошибке, сделанной по вине скульптора, каждый желающий видит, что StG и автомат Калашникова — это совершенное разные автоматы, и обвинять М.Калашникова в заимствовании категорически неверно", — сказал Кононов, слова которого приводит агентство "Москва" .

Глава РВИО признал, что ошибка была допущена по вине скульптора — он его подмастерье, по словам Кононова, что-то напутали. Кононов выразил слова благодарности историку Пашлоку, который заметил неточность в скульптуре.

"Важно понимать, что военно-историческое общество является заказчиком памятника, и у нас пожелание к оружию было только одно — к той модели автомата, которую держит в руках Михаил Тимофеевич. Все остальное — полет творческой фантазии скульптора и его помощников, поэтому пусть разбираются, они сейчас будут исправлять эту ошибку", — сказал Кононов.

В свою очередь, Щербаков был удивлен, как он не мог допустить такую ошибку. По словам автора памятника, схему брали из открытых источников, где написано, что это АК-27.