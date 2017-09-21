Как в Беларуси делают динозавров для Голливуда

Три главных приза за инновации в развлекательной индустрии на фестивалях в Италии, СНГ и Беларуси получила частная фирма из Минска, производящая и «воспитывающая»… динозавров.



Фото: bbc.com

Обычные серые цеха старого, еще советского завода — даже компьютеры в таком антураже похожи на утомленные токарные станки.

Приглушенный рык и дивные звуки с площадки тестирования не вызывают изумления у проходящих рядом людей: динозавров нынче развелось — что по всей земле, что в Беларуси…

Аббревиатура с названия минской частной фирмы, производящей чудовищ, складывается в слово ВЕК.

Век — не век, но более 27 лет ЗАО «Восточно-Европейская компания» делает в столице Беларуси и рассылает по всему миру диковинных птиц, зверей и их гигантских предков.

На недавнем международном конкурсе в Италии «Восточно-Европейская компания» из Минска получила «Золотого пони» — высший приз, своеобразный «Оскар» в индустрии развлечений.

Чем выделяются белорусские динозавры?



Одна из 80 таких обезьянок, отправленных в минувшем году в казино Лас-Вегаса, соблазнила посетителей: ее выкрали, искали с полицией и обнаружили в компании за столом, с бокалом спиртного в эластичных, гибких лапках. Фото: bbc.com

Декорации и фигуры для центров и парков развлечений делают по всему миру, и продукция компании ВЕК — не из дешевых. Но белорусские большие игрушки ценятся у покупателей.

Материалы и комплектующие для изделий ВЕК преимущественно привозит из Европы, России, Китая. «Кожа» динозавров — из американского силикона, покрытие — со всеми необходимыми сертификатами качества и безопасности (в Беларуси эти импортные материалы проходят еще и собственную сертификацию).

«Со всего мира берем, но самое проверенное, качественное и безопасное. Формулу, что скупой платит дважды, мы освоили давным давно», — замечает Андрей Давыдовский, главный инженер «Восточно-Европейской компании».

«Такие материалы, технологии комплектующих используются во всем мире, есть на всех сайтах — нет ничего секретного. Здесь самое секретное — инжиниринг, документация, нами разработанная. Самое секретное оружие — наши люди, наши специалисты», — добавляет Сергей Кокареко, замдиректора по производству.

В арендованных цехах в центре Минска и под Минском, в городке Дзержинск, ВЕК периодически выполняет уникальные заказы — не так давно отправили в Индию восьмиметрового слона, покрытого десятками тысяч кристаллов Сваровски и способного двигаться, держа равновесие, на узком, маленьком велосипеде.



Человек здесь рождается из ребра пенополистирола, а не библейского Адама. Фото: bbc.com

«Делать подобное в одном экземпляре в той же Индии или Америке очень дорого, инжиниринг у них очень дорогой. Им выгоднее сделать на стороне. Китайцы предлагают, но их изделия часто быстро выходят из строя в жестких условиях динамичной эксплуатации. Наши — качественные и надежные», — уверяет главный инженер.

Кроме того что белорусские динозавры безопасны и «живучи», они умеют «говорить» и двигаться, как никакие иные: синхронно со словами и звуками движутся челюсти, моргают глаза, «жестикулируют» конечности…

Философия сказки

В конце 1990-х годов сотрудники ВЕК попали на международную выставку индустрии развлечений JAAPA в американском Орландо. И поняли, что постсоветские аттракционы в парках культуры и отдыха, да и появившиеся тогда в полутемных закутках «новые» игровые автоматы — прошлый век!

Вскоре в Беларуси начали делать статичные диковинные фигуры и декорации, и один из созданных в Минске динозавров — формами и цветом выверенный по рисункам энциклопедий, с костяными зубами, жестким «панцирем» — лет 15 назад отправился в Лондон для естественнонаучной экспозиции.

«Но поработав пару лет в статике, мы увидели, что детям, посетителям не хватает эмоционального порыва. Пришел раз, два — стоят фигуры, красиво, но не более. Чем удивить еще? Решили сделать что-то шевелящееся, живое, и сделали аниматронные, запрограммированные на комплекс действий фигуры, прежде всего динозавров. Ведь динозавры — выигрышный вариант с точки зрения мультимедийной раскрученности. И мультики, и фильмы уже сделали для нас и за нас огромную рекламную работу», — рассказывает Александр Лукашевич, замдиректора «Восточно-Европейской компании».

Динозавры ВЕК стали яркими, мягкими, подвижными — каждый, впрочем, со своим характером. Они учат творить добро, побеждать зло, помогать в беде — сценарии регулярно меняющихся представлений в минском парке «Динозаврия» Лукашевич часто придумывает сам, приглядываясь к настроениям своих маленьких дочерей.



Александр Лукашевич часто пишет и озвучивает сценарии сам, привлекая к работе своих детей. Озвучка представления в «Динозаврии» — шестиканальная. Фото: bbc.com

«Это нужная воспитательная работа, работа через философию сказки. И мы можем научить наших динозавров „говорить“ на разных языках — не проблема, в зависимости от языка наши специалисты отрегулируют движение губ, челюстей, глаз, хвостов. Мы делаем то, что не делает никто — целое представление!» — рассказывает Лукашевич.

Можно ли заработать на динозаврах

Минский центр «Динозаврия», созданный ВЕК, год назад на конкурсе в Сочи признали лучшим крытым развлекательным центром в СНГ (к слову, для развлекательного центра в Сочи к прошедшей там Олимпиаде «Восточно-Европейская компания» сделала сказку по мотивам русских народных сказок).

В будний осенний вечер — ветреный и мокрый — в центр «Динозаврия» пришли не менее 300 посетителей. Визжит, смеется и сотрясает конструкции заполненный детворой игровой манеж с лестницами, горками, шарами. Под звуки оркестра из кукол-манекенов веселятся именинники.



Для детей играет кукольный оркестр. Фото: bbc.com

Мини-боулинг и «космическая зона» с залами современных игровых автоматов и лабиринтом «стрелялок» — лазертаг — ждет заказавших сеанс тинейджеров.

На ближайшую субботу заказано 24 банкета — от праздников малышей до гуляний взрослых компаний. Всех разведут по разным залам и зонам, «Динозаврия» готова принять одновременно до полутора тысяч посетителей.

Выгодный для посетителя чек — от 25 долларов, с этой суммы примерно 10 долларов добавляется на карточку гостя в виде бонуса, а покинуть развлекательный центр раньше, чем через четыре часа, редко у кого получается.

«Динозаврия» в минском торгово-развлекательном комплексе «Тивали» работает полтора года и, как утверждает руководство ВЕК, вот-вот окупит вложенные в обустройство, антураж и персонал средства.

«Мы сейчас предлагаем покупателям наших динозавров вот такой бизнес-пакет — с производством аниматорных фигур, проектом центра развлечений с полной „начинкой“, сценариями представлений, которые могут быть адаптированы к условиям заказчика. Все это — на средний покупательский кошелек. Поверьте, это выгоднее, чем вложиться в банальную дискотеку», — уверяет Александр Лукашевич.



Продукцию предприятия ценят во всем мире. Фото: bbc.com

При этом он признает: из-за кризиса стало меньше заказов из России, Украины, Казахстана. Ушли выгодные заказчики из Сирии и Ливии — по понятным причинам.

Но в цехах и на тест-площадке теснятся сказочные декорации и герои, готовые отправиться в Латинскую Америку, страны Африки, снова в гудящий Лас-Вегас и Голливуд…

ВЕК оформляет сейчас парки развлечений и в городах Беларуси — с развлекательной и образовательной программой, когда добродушные, но с виду грозные динозавры готовы «рассказать» об истории древнего мира и своем нелегком пути к дружбе с современной цивилизацией.