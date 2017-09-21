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"Собачья жизнь". Фото четвероногих друзей, которые живут лучше, чем некоторые люди
22.09.2017 15:00 — Новости Культуры | Tut.by
Выражение «собачья жизнь» означает весьма безрадостное существование. Но жизнь некоторых собак настолько прекрасная, что ей могут позавидовать некоторые люди. Если не верите — смотрите фотоподборку
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Выражение "собачья жизнь" означает весьма безрадостное существование. Но жизнь некоторых собак настолько прекрасная, что ей могут позавидовать некоторые люди....
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