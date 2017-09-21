На Кохановском экскаваторном заводе поэтапно, но уверенно идут к намеченной цели



Наша встреча с директором ОАО “Амкодор-КЭЗ” Андреем Яроцким проходила буквально по свежим впечатлениям заключенных в Минске договоренностей между холдингом “Амкодор” и китайской компанией Sinomach о поэтапной локализации производства экскаваторов на базе ОАО “Амкодор-КЭЗ”. Андрей Владимирович с удовлетворением поделился достигнутым результатом, к которому и предприятие, и лично сам руководитель, верящий в успех изначально, шли, начиная с конца 2014 года.

— Считаю, — заметил он в интервью, — что с данного момента мы вступаем в важный и ответственный этап своего развития, осмелюсь даже назвать его историческим. Когда все то, о чем договорились, вступит в стадию практического его воплощения, т. е. начнет работать совместное белорусско-китайское предприятие по выпуску самых современных экскаваторов, пользующихся спросом, это и станет беспрецедентным шагом в развитии завода. Проведенные с Sinomach переговоры были непростыми, но оказались плодотворными. Оговорены все в деталях действия, которые и до этого не единожды были просчитаны, чтобы создание совместного предприятия было экономически целесообразным и выгодным для каждой из сторон…

Хорошим стартовым шагом для выхода на более продуктивное сотрудничество стала сборка в феврале текущего года в Коханово из машинокомплектов четырех экскаваторов Sinomach. Это гусеничные машины с объемом ковша 1 и 1,2 кубических метра — одни из самых востребованных в мире, спрос на которые постоянно растет. Китайские специалисты воочию убедились, что наши кадры на многое способны и с ними можно иметь дело. А значит, что было подтверждено на очередной встрече в Минске, надо активнее переходить от слов к делу.

Подтверждением этому станет поступление в ближайшие три месяца на завод в Коханово 35 машинокомплектов экскаваторов Sinomach. Стоимость произведенной по данному контракту продукции составит около 3 млн. долларов. В этих комплектах уже будут ковши ОАО “Амкодор-КЭЗ”. Они относятся к категории быстро изнашиваемых узлов и будут производиться в расчете два изделия на одну машину. Проведенный китайскими специалистами аудит (незасимая проверка деятельности отдельно взятой организации с целью определения достоверности) нашего оборудования подтвердил, что ковш соответствует предъявленным к нему требованиям.

Находится замена у себя и противовесу (5,2 тонны), который в составе первых машинокомплектов доставлялся из Китая. Оригинальными, чтобы не менять внешний вид машины, останутся закладные элементы, которые выполняются способом штамповки. Заниматься этим самим при малых объемах производства нерационально. Дополнительно рассматривается вопрос о локализации рукояти (часть машины между ковшом и стрелой) при последующей уже поставке машинокомплектов. Кохановцы готовы данный узел производить на имеющемся оборудовании. Пока, чтобы не иметь риски из-за качества машины, узел оставляется на второй этап локализации.

До 10 октября созданная группа специалистов с китайской и белорусской стороны (холдинга) определит последовательность проводимых объемов локализации и базу, где будут производиться узлы и детали, — рукоять, стрела, тележка ходовая и т. д., а также объем инвестиций, необходимых для производства узлов на ОАО “Амкодор-КЭЗ”. На отработку данного вопроса должно уйти не более двух месяцев. Главное, чтобы производимое по локализации соответствовало техническим требованиям по производимым комплектующим на Sinomach.

— Создание СП, — делает уточнение Андрей Владимирович, — это ко всему отработка экономической целесообразности, которая предполагает видение выгоды каждой стороне по производимым изделиям…

Третий этап локализации будет проходить не в рамках КЭЗа, того, что производится здесь исконно, а с выходом на уровень холдинга “Амкодор” по изготовлению кабины (сейчас производится в Молодечно), элементов гидравлики, гидроцилиндров, рукавов высокого давления и прочего, что может производить холдинг в соответствии с техническими требованиями китайской компании. Открытым останется вопрос по двигателю, который закупается в США. Рассматривается возможность выхода по его приобретению в России, в Набережных Челнах, которым комплектуется автомобиль КамАЗ. В итоге уровень локализации превысит 51 процент.

Совместная работа, по словам Андрея Яроцкого, позволит нам подняться на новую технологическую ступень, одновременно повышая квалификацию и компетенцию наших работников в области экскаваторостроения. Мы получим новый технологичный продукт, который будем продвигать и реализовывать на рынках, где работает холдинг “Амкодор” и где он имеет развитую товаропроводящую сеть.

Рынки сбыта тоже есть. Емкость того же украинского рынка около 500 экскаваторов в год, подобных, которые будут производиться на СП, около 250. Более 2 тысяч экскаваторов закупает по импорту Россия, около 800 из них — данной модификации. Рассматриваться будут и страны Африки, с которыми активно работает “Амкодор”. Есть уже и потенциальные клиенты на приобретение этих машин.

Сложности — они есть, и их не только не старается скрыть, но, напротив, во всеуслышание говорит об этом директор кохановского предприятия. Они в нехватке высококвалифицированных специалистов — конструкторов, технологов, и прежде всего с опытом работы, сварщиков, работников на плазмотроне, фрезеровщиков, токарей-универсалов, контролеров качества… Он всерьез думает о машине того уровня качества, которая годами может работать без поломок в самых экстремальных условиях.

Будучи реалистом, о нашей технике этого пока не скажешь. Вот потому молодой и думающий руководитель не останавливается в поиске, в создании современного экскаватора делает ставку на сотрудничество с ведущим его производителем в мире. Как видим, ждать этого долго не придется, а результат того стоит.

Недавно на предприятии побывали и представители финской компании по производству харвестеров, машин для работы в лесном хозяйстве. Финнам приглянулась ходовая тележка кохановского экскаватора, а у нас есть потребность в их многофункциональной навеске. Поэтому и в данном направлении есть основания надеяться на взаимовыгодное сотрудничество и производство востребованных машин как у нас в Беларуси, так и в других странах.

Не останавливается работа на КЭЗе по созданию условий для работающих, установке энергосберегающего оборудования. Это следствие стабильной, умелой организации труда, постоянного поиска путей повышения эффективности производства.

Приятно бывать в коллективах, где видишь изменения к лучшему, где рождаются новые идеи и успешно претворяются в жизнь.

С праздником вас, машиностроители, и ярких, значимых свершений на пути достижения обозначенных целей сегодня и завтра, на долгосрочную перспективу.

Виктор БИРЮКОВ.

НА СНИМКЕ: слесарь механосборочных работ Екатерина Шалупина у экскаватора “Амкодор-Sinomach”, студентка машиностроительного факультета БНТУ.

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