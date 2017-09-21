У стелы «Минск — город-герой» вилейчанин принял участие в митинге, приуроченный ко Дню Мира

Мы часто сетуем на свою жизнь, делимся с друзьями и знакомыми своими проблемами, погружаемся в повседневную кутерьму – и не замечаем, что мир прекрасен. «Миру – мир!» — знакомые с детства слова. Мир – самая большая ценность для человечества.

Каждый год 21 сентября международная общественность отмечает Международный день мира. Этот День Генеральная Ассамблея ООН объявила днем укрепления идеалов мира среди всех стран и народов.







19 сентября я стал участником мероприятия «Вместе на благо мира», организованного общественным объединением «Белорусский фонд мира». Мероприятие началось митингом «Вместе на благо мира» возле обелиска «Минск – город-герой». Более 550 учащихся со всей республики собрались, чтобы продемонстрировать свою гражданскую позицию. В нем приняли участие главы четырех основных конфессий, постоянный координатор ООН в Беларуси Санака Самарасинха, представители дипломатического корпуса, общественности. Продолжилось мероприятие в Белорусском государственном музее Великой Отечественной войны, где состоялась презентация книги «Дети за мир», которую составили произведения школьников, присланные на конкурс сочинений «Счастье жить в мирной стране», посвященный 55-летию Белорусского фонда мира. В книге напечатано сочинение ученицы нашей школы Натальи Залевской. Эту книгу нельзя будет купить, а можно только получить в подарок, например, на различных миротворческих мероприятиях. Первыми обладателями книги стали ребята, которые участвовали в конкурсе.







Задачи, стоящие перед нашим поколением сегодня, заключаются в том, чтобы искоренить нищету, защитить планету и обеспечить всеобщее процветание. В достижении этих целей заинтересован каждый, и каждый может внести в этот процесс свой вклад.

Впечатления от мероприятия остались самые светлые, а незабываемым его сделало ощущение того, что Беларусь является страной-миротворцем. За время независимости белорусские солдаты ни разу не принимали участия в военных конфликтах. На газоне возле обелиска «Минск – город-герой» высыпала семейка подберезовиков как символ мирной и счастливой жизни.

Николай ТОМКОВИЧ , учащийся 11 класса средней школы №3