ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Умерший 25 лет назад Фрэнк Заппа отправляется в турне в виде голограммы

22.09.2017 16:58 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Серия концертов, на которых, кроме голограммы Заппы, будут выступать и его бывшие музыкальные сотоварищи, начнется к концу 2017 года и продлится в 2018 году. Голограмму создает компания Eyellusion, которая в прошлом уже отправила в турне голограмму Ронни Джеймса Дио.


Фрэнк Заппа. Фото: Википедия

Гвоздем программы, как пишет Rolling Stone, будет написанная Фрэнком Заппой опера из трех частей «Гараж Джо». Как и при жизни Заппы, его голограмма будет исполнять роль «Central Scrutinizer» («центрального досконального расследователя»).

Где именно состоятся выступления, пока неизвестно.

Ахмет Заппа, один из руководителей семейного Фонда Заппы, сказал в интервью Rolling Stone, что он очень рад, что Фрэнк Заппа снова поедет в турне, исполняя как свои самые известные произведения, так и те, о которых мало что известно [широкой публике].

По его словам, музыканты, игравшие в прошлом с Заппой в группе Mothers of Invention, ждут-не дождутся момента, когда они снова выйдут с ним на сцену.

Речь идет об Иэне Андервуде, играющем на многих инструментах, гитаристе Денни Уолли и Наполеоне Мерфи Броке, среди прочих.

Главный герой оперы «Гараж Джо» — Джо, обыкновенный молодой музыкант гаражной группы, который сдается гламуру, сопровождающего рок-звезду, со всеми отсюда вытекающими, не обязательно положительными, последствиями.

Надо заметить, что голограммы появлялись на сцене и раньше.

Та же компания Eyellusion создала в 2017 году голограмму рок-музыканта Ронни Джеймса Дио, и голограмма эта отправилась в мировое турне.

Голограммы используются не только в мире музыки.

В апреде 2017 года, во время предвыборной кампании во Франции левый кандидат на пост президента Жан-Люк Меланшон использовал именно этот метод, чтобы его выступление могли наблюдать одновременно в семи городах.

Меланшон выступал со сцены в Дижоне. А его голограмма в это время появилась на собраниях избирателей в других городах.

 
 
Ссылка на источник 45
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Серия концертов, на которых, кроме голограммы Заппы, будут выступать и его бывшие музыкальные сотоварищи, начнется к концу 2017 года и продлится в 2018 году. Голограмму...

Комментарии

 
Новости дня
Новости культуры
 
"Собачья жизнь". Фото четвероногих друзей, которые живут лучше, чем некоторые люди
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика