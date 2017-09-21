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Андрей Курейчик тайно расписался со своей возлюбленной и улетел в свадебное путешествие

22.09.2017 20:17 — Новости Культуры | Tut.by  
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Сценарист Андрей Курейчик женился. Его избранницей стала Вера Кушнерова — бизнес-консультант, партнер консультационной компании «Ключевые решения». Церемония прошла без свидетелей. Из ЗАГСа молодожены убежали на самолет и укатили в свадебное путешествие.


Фото с сайта «Салідарнасці»

Еще в апреле пара объявила о помолвке. Предложение Вере Андрей Курейчик сделал в Риме в Сикстинской капелле.

И вот этот момент настал. Правда, пожениться Андрей и его возлюбленная решили тайно. Церемония прошла без свидетелей, и сразу из ЗАГСа молодожены отправились в аэропорт. Свадебное путешествие, как стало известно «Cалідарнасці», они решили провести в Питере, Стокгольме и Таллине.

Для Андрея и его избранницы Веры это третий брак. На двоих у жениха и невесты четверо детей. Однако останавливаться на достигнутом влюбленные не собираются.

 
 
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Для Андрея и его избранницы Веры это третий брак. На двоих у жениха и невесты четверо детей. Однако останавливаться на достигнутом влюбленные не собираются.

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