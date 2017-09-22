Школа-коммуна, которую разрешил создать Ленин. Кем и чем гордится Чериков

В этом выпуске проекта « Музеи Беларуси вместе с БЕЛКАРТ » мы рассказываем о Чериковском историко-краеведческом музее. Он примечателен своим рассказом о Леменской опытно-показательной школе-коммуне второй ступени. Что это за школа такая и чем она примечательна — узнаете из нашего репортажа.

Сегодня в музее находится около 8,5 тысячи экспонатов основного фонда. Большинство из них появилось в фондах благодаря неравнодушным местным жителям, которые отдавали старые предметы быта.





Экспозиция музея состоит из пяти тематических залов, которые рассказывают об истории Чериковского края.

В первом зале сотрудники музея реконструировали уголок лесной природы, где можно увидеть животных, которые водятся в этих краях.





Также в музее есть раздел, который рассказывает о последствиях аварии на Чернобыльской АЭС.

Второй зал посвящен дореволюционному периоду в истории Чериковского края. Здесь размещены археологические находки, найденные во время экспедиций, которые организовывались Могилевским государственным университетом имени Кулешова.





В этом разделе экспозиции можно увидеть каменные орудия труда, кости и шерсть мамонта, древнюю керамику. А также узнать историю города от самого основания города Черикова, увидеть герб, старинные инструменты: безмены, токарный станок, жернова.

Важная часть этого зала — реконструкция крестьянской хатки конца XIX — начала XX вв. В ней расположены все необходимые атрибуты жизни крестьянина: красный угол, печь, стол, кровать, ткацкий станок, посуда и многое другое.

Третий зал в музее посвящен революционным событиям 1917 года на территории Чериковщины, а также изменениям, которые за ней последовали. Есть отдельный стенд, в котором рассказывается история районной газеты «Веснік Чэрыкаўшчыны». Кроме того, в зале находится реконструкция типичной гостиной горожанина начала XX века.

Четвертый зал в музее посвящен Леменской опытно-показательной школе-коммуне. С ней связана одна из самых интересных историй, которые рассказывают в музее.





В 1919 году местный житель Модест Николаевич Лепешинский написал письмо Владимиру Ленину. Он предложил организовать трудовую опытно-показательную школу-коммуну.

Лепешинский родился в 1878 году в семье сельского священника. В 1900-м окончил Могилевскую духовную семинарию. Из-за своих революционных взглядов он не был принят на службу священником и стал работать учителем на Гомельщине.

В 1906 году поступил учиться в Петербургский университет на физико-математический факультет. После окончания вуза преподавал математику в Бердичевском реальном училище. В период Первой мировой войны Лепешинский был призван в царскую армию и направлен на фронт. За участие в революционном движении среди солдат его приговорили к смертной казни, замененной вечной каторгой. Освободила его Февральская революция.

Именно благодаря энергии и инициативе Лепешинского на Чериковщине открылась Леменская школа-коммуна.

Этот тип учебного заведения появился после Октябрьской революции. Это было что-то среднее между школой и интернатом. Обычно там учились дети бедняков и красноармейцев, сироты. Они жили полностью на государственном обеспечении и находились в школе весь год. Кроме непосредственно учебы ученики занимались сельским хозяйством.

Модест Лепешинский был назначен директором школы-коммуны. Его братья и сестры также активно помогали ему — они преподавали музыку, литературу, химию, математику.

Место для школы-коммуны было выбрано очень живописное. Небольшая белорусская деревушка Лемень расположилась в живописном уголке в 4 верстах от Черикова. Для помещения школа-коммуны был выбран особняк помещика Василевского.

В первую очередь, в школу принимались круглые сироты. Но подавляющее большинство детей были выходцами из бедных семей. Также много детей привезли из голодающего Поволжья. Большое пополнение прибыло из детских домов Холоблина и Клинцов. Всего в Леменской школе-коммуне училось 120 детей.

С самого начала организации у школы был следующий девиз: «Все делать самим, без посторонней помощи». Учащиеся сами организовали себе общежитие, делали кровати, столы и табуреты, шили матрацы и даже мебель для классных комнат. В школу приезжали писатель Тишка Гартный, поэт Михась Чарот, этнограф Исаак Сербов.

В 1924 году школа-коммуна была переведена в деревню Холоблин и преобразована в школу крестьянской молодежи.





В следующем зале экспозиция посвящена событиям Второй мировой войны на территории Чериковского района. Здесь представлены диорамы с видами партизанского лагеря, личные вещи участников войны, оружие и снаряжение, а также фотостенды с фотографиями фронтовиков — уроженцев Чериковского района.





В музее хранятся старинные монеты, предметы быта, награды, рушники, фотографии и многое другое. В коллекции «Нумизматика» имеются разнообразные монеты разных стран и эпох — монеты Речи Посполитой, Московского государства, Ливонского ордена, кайзеровской Германии, а также большое количество монет советской эпохи и современных монет разных стран.

Адрес музея: Могилевская область, город Чериков, улица Ленинская, 180.

График работы: понедельник-пятница с 8.00 до 17.00 (обед 13.00−14.00), суббота с 8.00 до 16.30 (обед 13.00−13.30), воскресенье — выходной.

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